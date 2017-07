Nekima je opet za sve kriv biskup Ratko

Ovih dana Međureligijsko vijeće (MRV) BiH obilježava 20. godišnjicu postojanja. To je bila još jedna prilika da se napadne mostarsko-duvanjskoga Biskupa. Naime, neki portali i neke TV kuće donijeli su čudan komentar na činjenicu da to vijeće nema svoju ispostavu u Mostaru, kao “najvećem multietničkom gradu u BiH”. Odmah se valja zapitati zašto i kako je Mostar “najveći multietnički grad u BiH”? Iz ovoga se može iščitati mnogo. Zašto Sarajevo, Tuzla, Zenica, Bihać, Banja Luka, Prijedor, Bijeljina, Trebinje, pa ako hoćemo i nešto manji Konjic nisu tako glasoviti multietnički gradovi? Poštenu promatraču, a pogotovo onomu tko pamti što se događalo i što se još uvijek događa u ovih zadnjih 30-ak godina sve je jasno. Netko je nekoga (ili sve ostale) uspio otjerati. Mostar je valjda zato ostao jedini problem, jer nitko nikoga nije otjerao, a ovi drugi gradovi nemaju “mostarsku bolest”.

Spomenuti portali i TV kuće iznose kako “blokadu MRV u Mostaru radi mostarski biskup Ratko”, a to vijeće “već 20 godina pokazuje hrabrost, odlučnost i spremnost na suradnju i poštovanje drugoga”. Iz ovoga bi netko mogao zaključiti da onaj tko nije spreman podržati to MRV ne samo da nije spreman na suradnju, nego ne poštuje drugoga. Ovdje se ne ćemo baviti tim vijećem i njegovim radom. Svatko ima pravo na svoje viđenje b-h stvarnosti, pa tako i članovi MRV. Ali difamirati nekoga tko se ne slaže s nečijim projektom, blago rečeno, nije primjereno ni korektno. Donosimo dio teksta koji su objavile neke TV kuće i portali: “Inače, biskupa Perića prati glas da je autoritarni i militantni autarh koji, poznato je, ne poznaje riječi pomirenje, razumijevanje i saradnja. Više od 20 godina nakon rata, bio je i ostao gorljivi zagovornik podjela u društvu i trećega entiteta, te je radio na destrukciji svega što je vodilo pomirenju i dijalogu među narodima. Umjesto toga mostarski biskup studentima Sveučilišta u Mostaru drži predavanja o Anti Paveliću.” Smiješno, tužno, žalosno i jadno. Čuj: “poznato je”. Znači, ovo “znade cijela sarajevska čaršija”. Valjda je to dosta. Prema ovom citatu biskup Ratko “ne poznaje riječi pomirenje, razumijevanje i suradnja”. Što je najgore, vjerojatno ovi tekstopisci nikada u životu nisu progovorili niti jednu riječ s biskupom Ratkom, ali eto, njima je “poznato”. Da ne govorimo da nisu pročitali niti jednu njegovu knjigu, a sve su uglavnom zasnovane na Svetomu Pismu, odnosno na Evanđelju – Radosnoj vijesti. Prema istom tekstu Biskup je “gorljivi zagovornik podjela u društvu i trećega entiteta”. Podjele u društvu, i ne samo u društvu nego i na zemljovidu, učinio je netko drugi, a Hrvatima su te podjele nametnute. Hrvati nisu za “treći entitet”, nego za prvi, tj. oni žele svoju upravnu jedinicu u kojoj će moći odlučivati o svojoj sudbini, a ne da jedni i drugi u već postojeća dva entiteta Hrvatima daju mrvice s “gospodareva stola”. Da, jasno i glasno treba reći i to ponavljati svaki dan: Hrvati traže i zahtijevaju svoju upravnu jedinicu u BiH! Kakva bestidna laž i kleveta kada se u gore navedenu tekstu za biskupa Ratka kaže da je “radio na destrukciji svega što je vodilo pomirenju i dijalogu među narodima”. Neka netko navede samo jednu riječ koju je Biskup izgovorio iz koje bi se mogla iščitati destrukcija pomirenja i dijaloga. Ponovo upućujemo na Biskupove knjige. Obmana čitatelja dosiže vrhunac u rečenici: “Umjesto toga mostarski biskup studentima Sveučilišta u Mostaru drži predavanja o Anti Paveliću.” Autori teksta ne bave se uopće sadržajem toga predavanja. Njih zanima samo tema, odnosno Poglavnik. Što je tu Biskup rekao, o čemu je uopće bila riječ, to tekstopisce uopće ne zanima. Onaj komu je stalo do istine moći će to Biskupovo predavanje pročitati u sljedećem broju časopisa Hercegovina, a za one koji će i dalje širiti laži i obmanjivati javnost nemamo lijeka, jer gluhu je badava govoriti i onomu tko namjerno zatvori oči uzaludno je mahati dokumentima i argumentima ispred očiju. Znači, istina je svima dostupna, tko želi lako će do nje doći.

Božo Goluža

Izvor: Crkva na kamenu