Biskup Miro Relota slavio misu za poginule branitelje povodom 34. obljetnice utemeljenja HVO-a

MOSTAR – U katedrali Marije Majke Crkve u Mostaru slavljena je sveta misa za sve poginule i preminule hrvatske branitelje povodom 34. obljetnice utemeljenja HVO-a i 21. obljetnice 1. pješačke (gardijske) pukovnije OS Bosne i Hercegovine. Svetu misu predvodio je vojni biskup u BiH mons. Miro Relota u suslavlju s domaćim biskupom mons. Petrom Palićem, vojnim kapelanima, kancelarom i tajnikom don Antonijem Zirdumom, katedralnim župnikom don Josipom Galićem, katedralnim vikarom don Gabrijelom Pavlovićem i don Zvonimirom Rezom. Asistirali su bogoslovi i ministranti iz katedralne Župe te pripadnici OS BiH. Liturgijsko pjevanje predvodila je Klapa „Sv. Juraj“ Hrvatske ratne mornarice. Liturgijska čitanja čitali su pripadnici OS BiH.

Na početku misnoga slavlja riječima pozdrava biskupu Miri, svećenicima, predstavnicima političkoga, društvenoga i kulturnoga života, časnicima, dočasnicima vojnicima, braniteljima, obiteljima poginulih branitelja te nazočnim vjernicima obratio se biskup Petar riječima: „U ovom uskrsnom tjednu pozdravljam Vas u radosti uskrsloga Gospodina Isusa koji je učenicima navijestio svoj uskrsni mir i darovao ga kao obećanje prisutnosti i ljubavi. Danas se okupljamo u zahvalnom slavlju povodom 34. obljetnice osnivanja Hrvatskog vijeća obrane, obrambene snage koja je u teškim i izazovnim vremenima postala prepoznatljiv znak hrabrosti, požrtvovnosti i domoljublja. Branitelji našeg naroda čuvajući obitelji, vjeru i kulturnu baštinu, svjedočili su odgovornost prema Domovini i prema budućim naraštajima. U ovoj Euharistiji želimo zahvaliti Gospodinu za njihove živote, za nesebičnu žrtvu i za snagu kojom su nosili teret povijesnih iskušenja. Molimo da Gospodin ojača srca svih koji još nose sjećanja, utješi one koje trpe posljedice ratnih godina te nadahne sve nas da budemo graditelji mira, pravde i zajedništva u obiteljima, zajednicama i društvu.“

U prigodnoj propovijedi biskup Miro je istaknuo važnost euharistijskoga stola na koji „donosimo sve: svoje uspomene i rane, svoj ponos i svoju tišinu, svoje molitve i svoje nade“. Kazao je kako nismo oko ovoga stola okupljeni samo zbog prošlosti, nego zbog smisla, zbog istine i zbog Boga. Dodao je kako je ovaj dan u kojemu se spominjemo tako važnih obljetnica bio „hod kroz pamćenje, susret s licima i imenima koja ne blijede, bio je trenutak u kojem smo zastali pred veličinom žrtve, a zastati pred žrtvom znači priznati je: netko je dao više nego što je morao; netko je darovao ono što je najvrjednije – darovao je vlastiti život, za mene i za tebe.“

Spomenuo je nekolicinu mjesta u kojima su ovih dana mnogi zapalili svijeće i položili cvijeće, ali i one koji ih nisu mogli posjetiti jer su daleko ili ih više nema. Kazao je kako su ova, ali i mnoga druga mjesta „sveta geografija sjećanja, karta ispisana žrtvom, suzama i nadom“. Večeras sva ova mjesta donosimo na oltar „jer u Boga svaka žrtva dobiva svoj puni smisao“.

Govoreći o Uskrsnom vremenu u kojemu se upravo nalazimo, kazao je kako ono nije samo „liturgijsko razdoblje, nego je stanje vjere, pogled na svijet kroz pobjedu života nad smrću, svjetla nad tamom, nade nad beznađem. Uskrs nije samo događaj iz prošlosti, Uskrs je stvarnost koja traje. Krist je uskrsnuo i to mijenja sve! To znači da smrt nema posljednju riječ. To znači da patnja nema konačnu pobjedu. To znači da nijedna suza nije izgubljena suza. I upravo u svjetlu Uskrsa gledamo na žrtvu naših branitelja. Uskrs nas ne oslobađa križa, ali nam daje snage da ga nosimo i daje mu smisao. Križ bez Krista je besmisao, a križ Kristov postaje put spasenja. U toj istini gledamo žrtvu naših branitelja. Njihova žrtva nije bila uzaludna, ona ima smisao. Mi smo narod Uskrsa, ne Velikoga petka. Nije Krist došao da mi ostanemo na križu; slavimo Uskrs jer On je uskrsnuo. Uskrs nas poziva da otvorimo vrata budućnosti“, zaključio je biskup Miro.

Nakon svete mise uslijedio je svečani mimohod vojnih postrojbi od katedrale do Trga hrvatskih velikana gdje je biskup Miro izmolio opijelo za sve poginule i preminule hrvatske branitelje.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA