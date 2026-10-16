Biskup Palić primio kandidate za đakonsko ređenje

MOSTAR – Mostarsko-duvanjski biskup i trebinjsko-mrkanski upravitelj mons. Petar Palić primio je kandidate za đakonsko ređenje koje će biti održano sutra, u subotu, 17. listopada, u župnoj i samostanskoj crkvi sv. Petra i Pavla u Mostaru, s početkom u 11 sati.

Za đakone će biti zaređeni Stjepan Puljić, fra Franjo Brbor, fra Ivan Lovrić, fra Filip Miloš, fra Robert Radić, fra Antonio Ramljak, fra Ante Vlašić i fra Lucijan Zeljko.

Tijekom susreta kandidati su se pripremili za nadolazeći važan događaj na putu svoga duhovnog poziva i služenja Crkvi. Đakonsko ređenje predstavlja važan korak u njihovu poslanju, a đakonska služba uključuje naviještanje Božje riječi, služenje oltaru i djelotvornu ljubav prema bližnjima.

Misno slavlje s obredom ređenja predvodit će mons. Petar Palić. Vjernici su pozvani da svojim dolaskom i molitvom podrže buduće đakone te ih prate na njihovu putu služenja Bogu i Crkvi.

Izvor: Crkva na kamenu