Biskup Petar u Bijelom Polju predslavio svetu misu i održao predavanje za 50 bračnih parova

POTOCI – U Četvrtu korizmenu nedjelju, 15. ožujka 2026. biskup Petar predslavio je u Bijelom Polju pučku svetu misu u 11 sati i poslije mise održao u crkvi predavanje za 50 bračnih parova. U 11 sati zazvonila su sva tri župna zvona i najavila svečanu svetu misu u kojoj su uz biskupa koncelebrirali župnik i don Antonio Zirdum, biskupov tajnik i kancelar. Potom se procesija s ministrantima uputila iz sakristije na oltar, a Veliki zbor intonirao korizmenu pjesmu: „Ja se kajem Bože mili“. Na koru pjevači i mladi, oko oltara ministranti, a puna crkva puka Božjega.

Na početku svete mise župnik don Rajko pozdravio je sve nazočne, zahvalan Bogu na velikom broju okupljena puka koji se našao u crkvi. Zatim je posebno uime čitave župe i u svoje ime pozdravio biskupa Petra, izrazio mu srdačnu dobrodošlicu i zahvalio na dolasku, što je okupljeni puk s oduševljenjem prihvatio te biskupa prijateljskim pljeskom nagradio, zatim je pozdravio i biskupova tajnika i kancelara, na što su nazočni opet srdačno reagirali. Župnik je naglasio da smo ovakav skup, s ocem biskupom, organizirali i prošle godine, na početku korizme, što je lijepo uspjelo i dobro prihvaćeno, pa smo odlučili ponoviti i ove korizme, što je biskup vrlo rado prihvatio i hvala mu, te dodao: „Preuzvišeni, započnite ovo sveto misno slavlje i prikažite ga Bogu na slavu a nama na spasenje“. Biskup je uzvratio zahvalom na pozdravima, te sve okupljene pozvao na iskreno kajanje na početku sv. Mise. Nedjeljna čitanja i molitvu vjernika pročitali su bjelopoljski mladi, a evanđelje biskupov tajnik don Antonio.

Biskup Petar je u svojoj homiliji govorio o svjetlu, duhovnom vidu i pozivu kršćana da u svakodnevici žive kao djeca svjetlosti.

Na početku propovijedi biskup je istaknuo da ova nedjelja, koja dolazi usred korizmenog vremena, vjernike poziva na radost i ohrabrenje na putu obraćenja.

Polazeći od biblijskih čitanja, biskup je istaknuo kako Bog ne gleda na vanjski izgled, nego na čovjekovo srce, podsjetivši na izbor kralja Davida. Upozorio je da ljudi često procjenjuju druge prema uspjehu, položaju ili izgledu, dok Bog vidi dublje i poziva na pogled ispunjen ljubavlju i milosrđem.

Tumačeći riječi svetog Pavla iz Poslanice Efežanima, biskup Petar je naglasio da kršćani po vjeri i krštenju nisu samo u svjetlosti nego su pozvani biti svjetlost u svijetu, što nosi odgovornost da svojim životom svjedoče vjeru u obitelji, zajednici i društvu.

Središnji dio homilije biskup je posvetio evanđeoskom izvještaju o ozdravljenju čovjeka koji je bio slijep od rođenja. Podsjetio je kako učenici traže krivca za njegovu patnju, dok Isus mijenja perspektivu i pokazuje da se na tom čovjeku mogu očitovati Božja djela. Ovaj događaj sa slijepcem ne govori samo o fizičkom nego i o duhovnom sljepilu, kazao je biskup. Dok farizeji, uvjereni da vide, zapravo ostaju zatvoreni u vlastite predrasude, slijepi čovjek postupno dolazi do vjere i na kraju ispovijeda: “Vjerujem, Gospodine.”

Govoreći o korizmenom vremenu, biskup Petar je naglasio kako je to put na kojem i današnji vjernici trebaju prepoznati vlastita sljepila i to prema potrebama bližnjih, prema vlastitim slabostima ili prema Božjoj prisutnosti u svakodnevnom životu. Podsjetio je i na važnost euharistije, nazvavši je susretom s Kristom koji i danas preobražava ljudsku krhkost. U tom je kontekstu spomenuo misao sv. Tome Akvinskoga, koji je Euharistiju nazivao “medicina animae”, lijekom za dušu koji liječi čovjekovu nutrinu i vodi ga prema svjetlosti.

Na kraju je potaknuo vjernike da u nadolazećem tjednu pokušaju gledati druge „Božjim očima“, osobito one s kojima imaju poteškoća, naglasivši da je to konkretan korak obraćenja i življenja kršćanske radosti.

Zaključujući propovijed, biskup Palić je istaknuo kako je razlog kršćanske radosti upravo Božja prisutnost: “Radujte se! Ne zato što je sve savršeno, nego zato što je Bog s nama i zato što je svjetlost jača od tame“, naglasio je biskup.

Za svetu pričest brojni su vjernici pristupili u dva reda pred oltar da se, skrušeni, okrijepe euharistijskim Isusom. Na kraju je župnik, pročitavši oglase, zahvalio biskupu i najavio njegovo predavanje bračnim parovima.

Poslije misnoga slavlja i biskupovog blagoslova u crkvi su ostali bračni parovi koje je župnik pozvao nedjelju prije da se okupe na korizmeno predavanje koje će im imati o. biskup. Odazvalo se 50-ak parova, od pet do pedeset i pet godina supružničkog života. Najprije su sudjelovali na svetoj misi s ostalim pukom Božjim, a poslije su ostali na biskupovu predavanju.

Nakon misnoga slavlja biskup Petar održao je predavanje bračnim parovima i svima zainteresiranima o kršćanskom pogledu na obitelj, naglasivši da je mit o „savršenoj obitelji“ iluzija koja se često stvara kroz društvene mreže i idealizirane slike života.

Govoreći o stvarnosti obiteljskog života, biskup je istaknuo da svaka obitelj nosi svoje poteškoće, nesporazume i brige, ali upravo kroz te izazove uči ljubiti, opraštati i ponovno započinjati. Podsjetio je i na primjer Svete Obitelji koja je, unatoč teškoćama poput siromaštva i bijega u Egipat, ostala vjerna Bogu i zajedništvu.

Posebno je naglasio da se obiteljska ljubav ne gradi u velikim događajima, nego u malim svakodnevnim gestama, u strpljenju, međusobnom slušanju, darivanju vremena i spremnosti na oprost. Kao ključne za očuvanje mira u obitelji izdvojio je tri jednostavne riječi na koje često podsjećao i papa Franjo: „molim“, „hvala“ i „oprosti“.

U nastavku je poručio kako Bog djeluje i u nesavršenosti obiteljskog života te da djeci nisu potrebni savršeni roditelji, nego roditelji koji se trude, priznaju pogreške i iskreno ljube. Upravo takva iskrenost, naglasio je biskup Petar, ostavlja najdublji trag u životu djece.

Zaključujući predavanje, biskup je pozvao obitelji na nadu i zajedništvo, istaknuvši da sretna obitelj nije ona bez problema, nego ona koja u poteškoćama ostaje zajedno, oprašta i uvijek pronalazi novi početak. Vjernike je potaknuo i na obnovu zajedničke molitve, više razgovora u obitelji te na male svakodnevne geste ljubavi koje grade obiteljsko zajedništvo.

Na kraju predavanja župnik je zahvalio o. biskupu Petru na lijepom i praktičnom predavanju, zatim je zahvalio domaćicama koje su donijele razno pecivo, a župnik se pobrinuo za osvježavajuća pića.

Poslije duhovne obnove u crkvi, župnik je sve parove pozvao u župnu dvoranu, na čašćenje i druženje, što su oni rado prihvatili, a navratio je i s njima se, zajedno sa župnikom, zadržao u ugodnu razgovoru i o. biskup. Svi su se na ovaj susret rado odazvali i lijepo prokomentirali da je bilo dobro, lijepo i korisno, a svima nam je ovako nešto jako potrebno, pa bi bilo dobro ovako i nastaviti. Poslije ovog bogatog dana u crkvi i župnoj dvorani, bračni parovi su se uputili kućama na obiteljski ručak, a župnik je biskupa i tajnika ugostio u župnoj kući.

Izvor: Crkva na kamenu/https://zupapotoci.ba/