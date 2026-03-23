Biskup Relota pohodio vojarnu „Božan Šimović“

ČAPLJINA – Vojni ordinarij u Bosni i Hercegovini mons. Miro Relota, u pratnji mons. Željka Čuturića, general-bojnika Tome Kolende i predstavnika Vojnog ordinarijata Antonija Šutala, posjetio je 23. ožujka vojarnu „Božan Šimović“ u Čapljini.

Mons. Relota je najprije slavio svetu misu u vojnoj kapeli posvećenoj sv. Mihovilu Arkanđelu. Uz biskupa su koncelebrirali generalni vikar Vojnog ordinarijata mons. Čuturić te čapljinski vojni kapelan don Tomislav Rajič.

U ime vojnika, dočasnika i časnika, dobrodošlicu biskupu poželjeli su general Slaven Blavicki i kapelan don Tomislav.

U propovijedi vojni je ordinarij podsjetio na ulogu sv. Mihovila, pod čiju je nebesku zaštitu stavljena kapelica u ovoj vojarni, istaknuvši kako je arkanđelova borba ne samo izvanjska, nego nadasve duhovna – za istinu, pravednost i vjernost. „Upravo u tome nalazimo nadahnuće za vlastiti život: prava snaga ne leži samo u sili, nego u srcu koje ostaje čisto i usmjereno prema dobru, čak i onda kada je teško“, poručio je mons. Relota te u kontekstu korizmenoga vremena potaknuo na propitivanja vlastite savjesti upozorivši nazočne na odgovornu službu koju obavljaju. „Ali vaša služba ne završava ovdje. Ona se nastavlja u vašim obiteljima i u župnim zajednicama iz kojih dolazite. Ondje ste pozvani biti stupovi – ne savršeni ljudi, nego ljudi koji se trude živjeti vjeru. U obitelji ste pozvani biti oni koji donose mir, koji slušaju, opraštaju i stvaraju ozračje povjerenja i ljubavi“, naglasio je biskup Miro te posvijestio kako se nutarnji mir gradi u molitvi, sakramentima i susretu s Bogom. Stoga je, završno, potaknuo nazočne da njeguju molitvu, čuvaju zajedništvo i budu oslonac jedni drugima te na sve zazvao zaštitu sv. Mihovila arkanđela.

Nakon misnoga slavlja uslijedio je zajednički ručak u prostorijama vojarne.

Plan pohoda ostalim vojarnama

Vojni ordinarijat je izvijestio kako će u narednim danima mons. Miro Relota pohoditi i ostale lokacije Oružanih snaga BiH u kojima su Vojne kapelanije, a plan je sljedeći:

24. ožujka – Žepče

Vojarna Josip Karimović Grabo

Vojna kapelanija bl. Alojzija Stepinca

27. ožujka – Rajlovac

Vojarna Rajlovac

Vojna kapelanija bl. Ivana Merza

14. travnja – Tuzla

Vojarna i aerodrom Dubrave

Vojna kapelanija sv. Ivana Pavla II.

16. travnja – Kiseljak

Vojarna Mato Lučić Maturica

Vojna kapelanija sv. Martina

17. travnja – Travnik

Vojarna Travnik

Vojna kapelanija Gospe Lurdske

20. travnja – Pale

Vojarna Miloš Obilić

Vojna kapelanija bl. Ivana Merza

21. travnja – Livno

Vojarna Ante Bruno Bušić

Vojna kapelanija sv. Nikole Tavelića

23. travnja – Bukova Greda Orašje

Vojarna Sinovi Posavine

Vojna kapelanija sv. Juraja

4. svibnja – Banja Luka

Vojarna Kozara

Vojna kapelanija Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije

Izvor: Crkva na kamenu/Nedjelja.ba