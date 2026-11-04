Biskupi BK BiH u sarajevskoj katedrali slavili svetu misu uoči 98. redovitoga zasjedanja

SARAJEVO – Uoči 98. redovitoga zasjedanja, biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine slavili su u utorak u večernjim satima, 3. studenoga, euharistijsko slavlje u katedrali Srca Isusova u Sarajevu. Misu je predvodio predsjednik BK BiH nadbiskup metropolit vrhbosanski mons. Tomo Vukšić, a prigodnu je homiliju uputio vojni ordinarij u Bosni i Hercegovini mons. Miro Relota.

Uz predvoditelja slavlja koncelebrirali su vrhbosanski nadbiskup u miru kardinal Vinko Puljić, potpredsjednik BK BiH biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić, biskup banjolučki mons. Željko Majić, apostolski nuncij u Bosni i Hercegovini mons. Francis Assisi Chullikatt, apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje nadbiskup Aldo Cavalli, porečki i pulski biskup mons. Ivan Štironja, zrenjaninski biskup mons. Mirko Štefković, umirovljeni biskup Sankt Pöltena mons. Klaus Küng, generalni tajnik BK BiH vlč. Bojan Ivešić, tajnik Apostolske nuncijature u BiH mons. Claude Eric Andriamirado te još deset svećenika.

Na misnome slavlju, uz okupljene vjernike, u katedrali je sudjelovao i veći broj redovnica različitih družbi s područja Sarajeva.

Uvodeći u misno slavlje kojim je započelo 98. redovito zasjedanje Biskupske konferencije BiH, nadbiskup Tomo Vukšić pozdravio je okupljene biskupe, predstavnike drugih biskupskih konferencija i crkvenih ustanova te im izrazio dobrodošlicu.

Osvrćući se na svetopisamski redak: „Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu!“, istaknuo je kako je odlomak koji se toga dana naviješta na euharistijskim slavljima prikladan poziv na pokajanje i usklađivanje vlastitih misli i ponašanja s Kristovim primjerom kako bi vjernici dostojno sudjelovali u misnom slavlju.

Vojni ordinarij u Bosni i Hercegovini mons. Miro Relota u homiliji se osvrnuo na naviještena misna čitanja, istaknuvši kako Božja riječ stavlja pred vjernike dvije važne poruke: u prvome čitanju gledamo Krista koji se ponizio i postao slugom, a u Evanđelju slušamo o gozbi na koju su mnogi pozvani, ali se nisu odazvali.

Razmatrajući Isusovu prispodobu o uzvanicima, upozorio je kako svakodnevne obveze i brige mogu postati zapreka u odnosu s Bogom. Čovjek može biti zaokupljen brojnim poslovima, a pritom zanemariti duhovni život i ljubav prema bližnjima. „Možemo imati pune ruke posla, a prazno srce. Možemo govoriti o Bogu, a zaboraviti živjeti njegovu ljubav“, poručio je mons. Relota, naglasivši da je Evanđelje ispit savjesti za svakoga vjernika, bez obzira na njegovu službu i položaj u Crkvi.

Osvrćući se na poslanje biskupa, svećenika i vjernika laika, istaknuo je da su svi pozvani odazvati se Bogu i služiti drugima. Biskupe je podsjetio na odgovornost da budu pastiri, čuvari zajedništva i znakovi jedinstva Crkve, a svećenike da njihovo poslanje nije prvenstveno čast ni položaj, nego služenje. Upozorio je kako ih administrativne obveze ne smiju toliko zaokupiti da zaborave ljude kojima su potrebni blizina, utjeha i sakramentalna pomoć. Vjernici pak svojim obiteljskim životom, poštenjem, molitvom i ljubavlju prema bližnjima svjedoče živu prisutnost Evanđelja.

Podsjetivši na riječi svetoga Pavla: „Neka u vama bude isto mišljenje kao i u Kristu Isusu!“, biskup Relota naglasio je da je Kristov put put poniznosti i služenja. Isus nije tražio da mu drugi služe, nego je sam postao slugom, čime je pokazao smjer života svakoga kršćanina, osobito onih koji u Crkvi imaju odgovornost voditi druge.

Govoreći o dijelu prispodobe u kojem gospodar šalje slugu da na gozbu dovede siromašne, slijepe, sakate i hrome, pojasnio je da Isus time otkriva Božje srce u kojem ima mjesta za svakoga, osobito za slabe, ranjene, grješnike i odbačene. Takva otvorenost, istaknuo je, treba obilježavati i Crkvu: njezina vrata trebaju biti otvorena, srce ispunjeno milosrđem, a ruke spremne pomoći.

Na kraju homilije mons. Relota pozvao je vjernike da preispitaju vlastiti odgovor na Božji poziv te razmisle približavaju li svojim riječima i postupcima druge Kristu ili im postaju prepreka na putu vjere. Naglasio je da će Crkva biti vjerodostojna kada njezini članovi budu nalik Kristu u poniznom služenju, postojanosti u vjeri i velikodušnosti u ljubavi. Pozvao je okupljene da ne dopuste da ih izgovori udalje od Boga, nego da svojim životom drugima otvaraju put prema njegovu stolu, podsjetivši na Isusov poziv: „Dođite! Već je pripravljeno!“

Na misnome slavlju asistirali su bogoslovi Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa pod vodstvom preč. Ivana Rake. Liturgijsko pjevanje uzveličao je Katedralni mješoviti zbor Josip Stadler pod ravnanjem vlč. Marka Stanušića.

Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine održat će 4. i 5. studenoga 2026. u prostorijama Nadbiskupske rezidencije u Sarajevu svoje 98. redovito zasjedanje pod predsjedanjem nadbiskupa Vukšića.

Zasjedanje će biskupi završiti konferencijom za novinstvo u četvrtak, 5. studenoga, u 12 sati u prostorijama Nadbiskupske rezidencije u Sarajevu.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA