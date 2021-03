Blagoslovljen zavjetni kip u Gabeli

GABELA – Na drugu korizmenu nedjelju, 28. veljače, na pučkoj svetoj Misi u 11 sati u župi Gabela bilo je veoma svečano. Prije početka svete Mise na uzvisini pokraj župne crkve, novi zavjetni kip Isusa u Maslinskom vrtu blagoslovio je mjesni biskup Petar Palić. Uz korizmenu pjesmu župnoga zbora biskup, svećenici, ministranti i narod uputili su se u crkvu kako bi započeli euharistijsko slavlje. Uz biskupa Petra i župnika don Antu Đereka u koncelebraciji bili su don Ivan Turudić, mjesni sin a sada župnik župe Ploče-Tepčići i don Domagoj Markić, biskupov tajnik. Mladi su čitali misna čitanja a zbor pratio pjesmom.

Biskup Petar u propovijedi osvrnuo se na misna čitanja. Prvo o žrtvovanju Izaka, Abrahamova sina jedinca, na brdu u pokrajini Moriji, koji je bio dar s neba. Bog je, traživši od Abrahama da žrtvuje svoga sina, želio, stavljajući ga na kušnju, utvrditi jakost vjere i potpunoga predanja Ocu Nebeskomu. To njegovo predanje nagrađuje ne samo Izakom, nego on postaje otac tolikim plemenima, narodima, pa ga stoga i zovemo praocem naše vjere. Nedjeljno Evanđelje spominje još jedno brdo – Tabor, brdo preobraženja. Uz prisutne Iliju i Mojsija uz Isusa su bila i trojica apostola: Petar, Jakov i Ivan. Bez obzira kakvu ljepotu, ekstazu su tada apostoli doživjeli, Isus ih je osvijestio i “vratio” u zbilju. Iskustvo preobraženja na zemlji ne može biti trajno, nego tek u onome trenutku kada se susretnemo s Gospodinom licem u lice. Otajstvo Isusova probraženja vraća nas na samu bit odnosa s Bogom i traži da učinimo tri važne stvari u svome životu: promišljati, slušati i započeti iznova. Osobito smo na ovo pozvani u vrijeme korizme i pokore. U ovoj dolini suza moramo mi, kršćani, biti navjestitelji Radosti koja nam od Boga dolazi u Isusu Kristu. Ovo vrijeme koje živimo zahtjeva od nas da krenemo iznova, što se odnosi na naš kršćanski, duhovni život. Životna lekcija današnjih čitanja je veoma jasna, a to je da se popenjemo na brdo Horeb poput Abrahama i obnovimo svoju vjeru. Također, trebamo se popeti i na brdo Tabor, s Kristom. Ne samo kako bismo uživali u ljepoti boravka s njime, nego kako bismo ojačani i ohrabreni tim susretom krenuli u ovaj svijet. Za nas je danas važno i ovo naše treće brdo ovdje u Gabeli, istaknuo je biskup Petar. Kip iz Getsemanskog vrta predstavlja trenutak Isusove molitve u kojem se također dogodilo preobraženje gdje je Krist prihvatio Očevu volju. A naš Horeb danas je oltar s kojega nas Krist hrani kako bismo ojačani i ohrabreni susretom s Njime mogli u svijetu naviještati njegovo kraljevstvo.

Na kraju svete Mise sve okupljene pozdravio je župnik don Ante i izrekao dobrodošlicu biskupu Petru koji je prvi put u ovoj starodrevnoj župi. Ideju zavjetnoga kipa donijela je nesretna pandemija koronavirusa koja je u čitav svijet posijala pomutnju, strah i nesigurnost. Naši su nam pradjedovi pokazali kako se nositi s takvim neprilikama: usrdna molitva, tješnja povezanost s Kristom Spasiteljem, podizanje zavjetnih kipova, kapelica, crkava, istaknuo je župnik.

“Vjerni pradjedovskom zavjetu odlučili smo ovoj našoj ‘Maslinskoj gori’ dodati i ‘Getsemanski vrt’ te uprizoriti Isusovu molitvu, kušnju, krvavi znoj i prihvaćanje Očeve volje. Moj poziv postavimo u čašku od betona cvijeta kip Isusa Krista, Spasitelja svega svijeta župljani su zdušno prihvatili i svojim prilozima poduprli. Kip Isusa koji se moli Getsemanskom vrtu izrađen je u Zagrebu, a izradio ga je Mate Vlaho. Mozaik od lomljenoga kamena i ostale građevinske radove obavio je Darijo Brajković sa svojim timom. Ljubomir Milinković iskovao je od kovanog željeza predmete koji se nalaze na ogradi oko kipa. Kip je osvijetljen tako da i noću sjaji i na molitvu zove, a za osvjetljenje je bio zadužen Filip Turudić. Pristup kipu je olakšan i za one nemoćnije, postavljena je ograda koja je djelo Andrije Obada. Uz Isusov križ stavili smo i naš mali križ na kojem stoji natpis ‘A. D.’ – ‘godine Gospodnje’ i broj 2021. U taj križ smo stavili sve naše male križeve, osobne, obiteljske, biskupijske, narodne i svenarodne moleći Isusa da nam pomogne strpljivo sve podnositi i poput Njega svoju volju podložiti volji Očevoj.”

Izvor: Crkva na kamenu