Budimo veliki u očima svoga Stvoritelja

ČAPLJINA – Župa Čapljina je u nedjelju, 4. listopada, svečano proslavila svoga nebeskoga zaštitnika, svetog Franju Asiškoga. Svečano misno slavlje u župnom molitvenom prostoru u pastoralnom centru „Betanija“ predslavio je mons. Ivan Štironja, biskup porečko-pulski. U koncelebraciji su bili župnik susjedne župe sv. Petra i Pavla iz Gorice-Struga don Tomislav Rajič, čapljinski župnik don Ilija Petković te duhovni pomoćnik Ilija Peković (stariji). Glazbeni predvoditelji bili su veliki župni zbor „Maranatha” i Zbor mladih „Horeb”.

Biskup Štironja je u homiliji podsjetio vjernike kako je Franjo dopustio Evanđelju da mu preuzme srce, da ga preporodi te donese punu slobodu i novi život u Isusu Kristu. Biskup zaključuje: „Po uzoru na ovoga sveca, ne tražimo vlastitu slavu, nego Božju slavu. Ne da budemo veliki u očima ljudi, nego da budemo veliki u očima Božjim, u očima svoga Stvoritelja i neka nas njegov primjer nauči da je najveća radost upravo u tome da čovjek pronađe Krista i cijeli svoj život pretoči u zahvalu.“

Duhovna priprava za ovogodišnji patron upriličena je trodnevnicom, kada je svaku večer prije svete mise bila prigoda za svetu ispovijed. Svetu misu prve večeri trodnevnice predvodio je don Tomislav Čarapina, župni vikar župe sv. Ivana apostola i evanđelista – Mostar, drugu večer fra Ante Kelava, župnik župe sv. Ilije Proroka – Veljaci te treću večer don Augustin Radović, župnik župe Snježne Gospe – Vid.

Čapljinski župnik je više puta naglasio važnost patrona koji je za župu jedna od najvećih svetkovina u čitavoj crkvenoj godini. Župljane je pozivao da svaku večer obiteljski dođu na krunicu i svetu misu – mole za sebe, svoju obitelj, Crkvu i čitav svijet jer je riječ o milosnim trenutcima koji se ne bi smjeli propustiti. A da su vjernici odazvali pozivu svoga pastira svjedoči činjenica da je velik broj vjernika sudjelovao na svetoj Misi svaku večer trodnevnice, a posebno na blagdan sv. Franje kada je bio ispunjen interijer, ali i trg ispred pastoralnog centra „Betanija“. Druženje je nastavljeno nakon misnoga slavlja uz domjenak i prigodnu glazbu.

Ante Bender

Izvor: Crkva na kamenu