Dani kruha Osnovne škole Ivana Gundulića – PRO Vojno

Osnovna devetogodišnja škola Ivana Gundulića – PRO Vojno, župa Potoci – Bijelo Polje proslavila je u srijedu i petak, 14. i 16. listopada 2026. „Dane kruha“, niži razredi u srijedu u 13,15 sati, a viši razredi u petak u 9,50 sati.

Upriličena je u školi oba puta prigodna svečanost u kojoj su sudjelovali predstavnici učenika Osnovne škole u Vojnu predvođeni svojim nastavnicama, učiteljicama i vjeroučiteljima. Stolovi, prepuni raznih krušnih specijaliteta, domišljatih rukotvorina, peciva, kolača, voća…, na lijepom jesenskom danu, postavljeni su u drugoj smjeni u dvorištu Osnovne škole, a u prvoj smjeni u školi, pa je bilo lijepo i za pogledati i uslikati.

Na početku su djelatnici škole pozvali bjelopoljskog župnika don Rajka Markovića da blagoslovi sve nazočne te krušne i druge proizvode, koje su učenici donijeli i sa svojim nastavnicama i učiteljicama vrlo lijepo, na stolovima aranžirali. Župnik je sve okupljene srdačno pozdravio, svima na trudu zahvalio, posebno vrijednim mamama i bakama, ovaj svečani „Dan kruha“ svima čestitao, a na sve nazočne, te na dječje rukotvorine i plodove zemlje što su ih djeca donijela, zazvao Božji blagoslov.

Nakon blagoslova svi su se nazočni lijepo okrijepili blagoslovljenim specijalitetima i krušnim delicijama, koje su djeca i njihove mame lijepo i s puno ljubavi pripremili, a učiteljice s djecom vrlo lijepo dizajnirale. Počastili su i župnika, a i župnik je djecu počastio slatkišima. Ovo je bio jedan vrlo lijep, osmišljen i rekreativan dan u krugu Osnovne škole u Vojnu, na čemu dobrom Bogu puno zahvaljujemo.

Izvor: Crkva na kamenu/https://zupapotoci.ba/