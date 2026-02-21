Drugi susret voditelja i animatora liturgijskoga pjevanja Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije

STUDENCI – U subotu, 21. veljače 2026., u prostorima pastoralnoga centra Svetišta Presvetoga Srca Isusova u Studencima održan je drugi susret voditelja i animatora liturgijskog pjevanja u Mostarsko-duvanjskoj i Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji, u organizaciji Ureda za crkvenu glazbu spomenutih biskupija. Okupilo se oko 60 glazbenika koji svojim glazbenim radom služe u svojim župnim zajednicama. Tema susreta bila je „Glazbeno oblikovanje liturgije Velikoga tjedna“, koja je svima bila vrlo privlačna, a zbog slojevitosti i bogatstva glazbenog sadržaja izvrsna za razmišljanje, kao i otklanjanje eventualnih poteškoća.

Susret je počeo pozdravom predstojnika Ureda, don Ivana Marčića, koji je prenio pozdrave biskupa Petra Palića, te iskazao zahvalnost domaćinima i dobrodošlicu okupljenima, te moderirao susret. Župnik i upravitelj Svetišta don Ivan Perić pozdravio je okupljene i ukratko ih upoznao sa župom i Svetištem, te poželio uspješan rad.

Prvo predavanje održao je don Davor Berezovski, koji je s teološke strane na stručan, a u isto vrijeme slušatelju blizak i razumljiv način, okupljene proveo kroz otajstva Velikoga tjedna, dajući jasne upute i stavljajući naglaske na točke koje se tiču pjevanog dijela, dajući preporuke, ali suzdržavajući se od glazbenih pouka. Ovo predavanje dočekano je s velikim odobravanjem i ispraćeno velikim pljeskom.

U drugom dijelu susreta riječ je preuzeo fra Branimir Novokmet, koji je sa stručnog glazbenog stajališta govorio o obredima Velikoga tjedna, komentirajući obrede i dajući jasne naputke što kad pjevati, kao i što napraviti tamo gdje obred ne daje nikakve prijedloge. Svoje izlaganje popratio je i jasnim prijedlozima o popijevkama, napose iz aktualne liturgijske pjesmarice, što je još više pomoglo u ostvarenju cilja ovoga predavanja, kojeg su slušatelji ocijenili iznimno korisnim i važnim.

Treći dio susreta bio je praktični, kojeg je vodio predstojnik, don Ivan Marčić. Polaznici su se formirali u zbor i pjevali i vježbali neka od mjesta u liturgiji koja uvijek znaju predstavljati poteškoću. Tako su vježbali neke od misnih odgovora, kao i vlastite dijelove mise koji nisu još toliko zastupljeni u repertoaru župnih zborova.

Susret je završio raspravom i zajedničkim objedom, na kojem se ponovno iskazala radost i zadovoljstvo zbog ovoga susreta, kao i potreba za daljnjim edukacijama glazbenika i susretima na kojima se mogu razmijeniti iskustva, materijali, te svi skupa mogu napredovati, kako u glazbenoj vještini, tako i u osobnom duhovnom rastu.

Izvor: Crkva na kamenu