BiH

Vjernici iz svih mostarskih župa sudjelovali u proslavi Tijelova

4. lipnja 2026.

MOSTAR – Na svetkovinu Presvetoga Tijela i Krvi Kristove – Tijelovo, u četvrtak 4. lipnja, u Mostaru je svečano proslavljen jedan od najvećih blagdana Katoličke Crkve. Središnje euharistijsko slavlje za sve gradske župe održano je u Katedrali Marije Majke Crkve, a predvodio ga je mostarsko-duvanjski biskup i trebinjsko-mrkanski upravitelj mons. Petar Palić.
Uz biskupa Palića misu su suslavili župnici i drugi svećenici svih mostarskih župa, kao i svećenici koji djeluju u središnjim crkvenim ustanovama Mostarsko-duvanjske biskupije. Budući da je ovogodišnja proslava organizirana kao zajedničko slavlje svih mostarskih župa, na svetkovinu Tijelova nije bilo redovitih večernjih svetih Misa po župama, nego su se vjernici okupili na jednom zajedničkom euharistijskom slavlju u mostarskoj katedrali.
Katedralna crkva bila je ispunjena velikim brojem vjernika koji su sudjelovali u svetoj Misi, a među njima su bili brojni ministranti, prvopričesnici, redovnice i članovi različitih župnih zajednica. Liturgijsko slavlje svojim su pjevanjem uzveličali udruženi zborovi – katedralni zbor Marija i zbor župe svetih Petra i Pavla Sveta Cecilija pod ravnanjem don Dragana Filipovića, dok je orguljsku pratnju svirao Drago Soldo.
Biskup Petar je na početku pozdravljajući okupljene svećenike, redovnice i vjernike naglasio posebnost zajedničkog slavlja svih mostarskih župa, koje se okupljaju „kao jedna obitelj, jedno Tijelo Kristovo na putu kroz ulice ovoga našeg grada“.
Istaknuo je kako je Euharistija „otajstvo koje stoji u samom srcu naše vjere“ te znak Kristove trajne prisutnosti među svojim narodom.
U središtu homilije bila je riječ „Sjećaj se“, koju Mojsije upućuje izraelskom narodu na kraju njegova hoda kroz pustinju. Biskup Palić pojasnio je da u biblijskom smislu sjećanje nije tek prisjećanje prošlosti, nego prepoznavanje Božje prisutnosti u vlastitoj povijesti.
„Biblijsko sjećanje znači ponovno prepoznati prisutnost Boga u vlastitome životu, naučiti čitati vlastitu povijest njegovim očima i otkriti da ni jedan korak nije bio izvan njegova pogleda, pa ni onda kada smo mislili da hodamo sami“, rekao je biskup.
Govoreći o pustinjskom iskustvu Izraela, podsjetio je kako je narod svakodnevno primao manu kao znak da život dolazi od Boga te da čovjek nije sam sebi dostatan. „Čovjek ne živi samo o kruhu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz Božjih usta“, istaknuo je, dodajući kako je mana bila priprava za Euharistiju, „istinski Kruh s neba“.
Povezujući biblijsko iskustvo s poviješću ovih prostora, biskup je kazao kako i narod u Bosni i Hercegovini poznaje svoje pustinje. „Ova naša zemlja, ovaj grad poznaje pustinju rata, pustinju razdvojenosti, pustinju gubitka i boli“, rekao je, podsjetivši da je Bog i u najtežim trenucima svoj narod hranio svojom riječju, milošću i Kristovim Tijelom.
Tumačeći evanđeoski odlomak o Kruhu života, biskup Palić naglasio je da Isus ne nudi tek novi znak, nego samoga sebe. „Ja sam kruh živi koji je s neba sišao“, podsjetio je na Kristove riječi, ističući da Euharistija nije simbol, nego stvarna Kristova prisutnost.
„Ovo nije slika, nije simbol, nije metafora. Ovo je stvarnost, najdublja stvarnost naše vjere“, rekao je biskup. Dodao je kako je „onaj isti Isus koji se rodio u Betlehemu, koji je hodao Galilejom, koji je umro na križu i uskrsnuo, prisutan u maloj bijeloj Hostiji koju ćemo danas nositi ulicama našega grada“.
Poseban naglasak stavio je na zajedništvo koje proizlazi iz Euharistije. Polazeći od Pavlovih riječi „Budući da je jedan kruh, jedno smo tijelo mi mnogi“, istaknuo je da pričest ne produbljuje samo osobni odnos s Bogom, nego gradi zajedništvo među vjernicima.
„Nitko ne prima taj kruh samo za sebe. Svi ga primamo kao braća i sestre koje Gospodin okuplja oko istoga stola, brišući podjele i pozivajući nas na istu ljubav kojom nas on ljubi“, poručio je.
Osvrnuvši se na društvene prilike, upozorio je kako su podjele i zatvorenost među najvećim izazovima današnjice. „U vremenu kada podjele tako lako nastaju, kada smo kušani zatvoriti se u nešto svoje, kada se zidovi između ljudi grade brže od mostova, Krist nas danas zove na jedinstvo“, rekao je.
Sudionike tijelovske procesije pozvao je da budu svjedoci Kristove prisutnosti u svijetu. „Ne samo biskup ili svećenik koji nosi pokaznicu, već svatko od vas, jer ste primili Tijelo Kristovo i jer ste sami postali tijelo Kristovo“, naglasio je.
Na kraju homilije pozvao je vjernike na tri konkretna odgovora Euharistiji: poštovanje prema Presvetom Sakramentu, življenje zajedništva i spremnost da budu „kruh za druge“. Pritom je upozorio da se ne može pristupati istom euharistijskom stolu, a ostati zatvoren prema bližnjima.
„Ne možemo se pričestiti jednim Kruhom, a u srcu nositi mržnju, ogorčenost ili ravnodušnost prema bratu i sestri“, poručio je.
Zaključujući propovijed, biskup Palić istaknuo je da je Euharistija hrana za životni hod svakog kršćanina. „Kruh koji primamo nije nagrada za dovršen put, nego hrana za put koji još traje“, rekao je, zaključivši Isusovim obećanjem: „Tko jede ovaj kruh, živjet će uvijeke.“
Nakon euharistijskoga slavlja uslijedila je tradicionalna tijelovska procesija s Presvetim Oltarskim Sakramentom ulicama Mostara. Procesija je krenula iz katedrale te se kretala preko Trga hrvatskih velikana (Rondo), Liska ulice i Bulevara prema franjevačkoj crkvi svetih Petra i Pavla.
Na putu su bile upriličene dvije postaje na kojima su čitana evanđelja, upućivane molitve i podjeljivan blagoslov okupljenim vjernicima. Ove su godine u pripremi postaja sudjelovale mostarske župe sv. Marka i sv. Luke Cim-Ilići i sv. Tome na Bijelome Brijegu.
Posebnu ljepotu procesiji dala su djeca koja su, prema dugogodišnjoj tradiciji, posipala cvjetne latice pred Presvetim Oltarskim Sakramentom, izražavajući tako svoju pobožnost i štovanje prema Kristu prisutnom u Euharistiji.
Velik broj vjernika pratio je procesiju molitvom i pjesmom kroz središte grada, javno svjedočeći svoju vjeru u Kristovu stvarnu prisutnost u Presvetom Oltarskom Sakramentu.
Po dolasku u crkvu svetih Petra i Pavla okupljenim vjernicima podijeljen je završni euharistijski blagoslov, čime je zaključena ovogodišnja zajednička proslava Tijelova u Mostaru. Brojni vjernici svojim su sudjelovanjem posvjedočili zajedništvo mostarskih župa i vjeru u Euharistiju kao izvor i vrhunac kršćanskoga života.

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Izvor: Crkva na kamenu

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