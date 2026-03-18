Duhovna obnova za vjeroučitelje – Pozvani na svetost

MOSTAR – Katehetski ured u Mostaru, u okviru trajne duhovne formacije vjeroučitelja, organizirao je 14. ožujka 2026. duhovnu obnovu za vjeroučitelje laike Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije u pastoralnom središtu župe sv. Luke i sv. Marka u Cimu – Ilićima. Duhovni susret predvodio je fra Željko Tomić, vjeroučitelj i župni vikar župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Širokom Brijegu.

U svom duhovnom nagovoru voditelj je sudionike uveo u dublje razumijevanje evanđeoskih tekstova korizmenih nedjelja, potičući ih na doživljaj korizme kao vremena obraćenja, molitve i rasta u vjeri. Posebno je istaknuo kako svaka molitva nije nužno istinski odnos s Bogom, ali da je svaki autentičan odnos s Bogom ujedno i molitva koja otvara put osobnoj svetosti. U tom je svjetlu naglasio da je korizmeno vrijeme prilika za pročišćenje i obnovu za vjerodostojnije svjedočenje vjere u svom osobnom životu i za njezino prenošenje drugima, osobito djeci i mladima u školskom ambijentu i današnjoj kulturi. Podsjetio je vjeroučitelje na njihovu posebnu odgovornost i poslanje, ističući kako su pozvani biti radosni navjestitelji Evanđelja, a često i jedini koji će svojim učenicima u važnim trenutcima njihova života prenositi i tumačiti Božju riječ.

Duhovni program nastavljen je molitvom križnoga puta u crkvi i euharistijskim slavljem kao vrhuncem susreta s Bogom i jednih s drugima. Na kraju susreta don Ante Pavlović, predstojnik Katehetskog ureda, zahvalio je voditelju i vjeroučiteljima na sudioništvu i priopćio im aktualne obavijesti iz Ureda. Druženje vjeroučitelja nastavljeno je u zajedništvu oko skromnog ručka, u razgovoru i međusobnom ohrabrenju koje učvršćuje vjeroučiteljsko poslanje u službi prenošenja vjere mladim naraštajima.

V. Zubac

Izvor: Crkva na kamenu