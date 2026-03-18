BiH

Duhovna obnova za vjeroučitelje – Pozvani na svetost

18. ožujka 2026.

MOSTAR – Katehetski ured u Mostaru, u okviru trajne duhovne formacije vjeroučitelja, organizirao je 14. ožujka 2026. duhovnu obnovu za vjeroučitelje laike Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije u pastoralnom središtu župe sv. Luke i sv. Marka u Cimu – Ilićima. Duhovni susret predvodio je fra Željko Tomić, vjeroučitelj i župni vikar župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Širokom Brijegu.
U svom duhovnom nagovoru voditelj je sudionike uveo u dublje razumijevanje evanđeoskih tekstova korizmenih nedjelja, potičući ih na doživljaj korizme kao vremena obraćenja, molitve i rasta u vjeri. Posebno je istaknuo kako svaka molitva nije nužno istinski odnos s Bogom, ali da je svaki autentičan odnos s Bogom ujedno i molitva koja otvara put osobnoj svetosti. U tom je svjetlu naglasio da je korizmeno vrijeme prilika za pročišćenje i obnovu za vjerodostojnije svjedočenje vjere u svom osobnom životu i za njezino prenošenje drugima, osobito djeci i mladima u školskom ambijentu i današnjoj kulturi. Podsjetio je vjeroučitelje na njihovu posebnu odgovornost i poslanje, ističući kako su pozvani biti radosni navjestitelji Evanđelja, a često i jedini koji će svojim učenicima u važnim trenutcima njihova života prenositi i tumačiti Božju riječ.
Duhovni program nastavljen je molitvom križnoga puta u crkvi i euharistijskim slavljem kao vrhuncem susreta s Bogom i jednih s drugima. Na kraju susreta don Ante Pavlović, predstojnik Katehetskog ureda, zahvalio je voditelju i vjeroučiteljima na sudioništvu i priopćio im aktualne obavijesti iz Ureda. Druženje vjeroučitelja nastavljeno je u zajedništvu oko skromnog ručka, u razgovoru i međusobnom ohrabrenju koje učvršćuje vjeroučiteljsko poslanje u službi prenošenja vjere mladim naraštajima.

V. Zubac

Duhovna obnova - Mostar - 3
Duhovna obnova Mostar - 1
Duhovna obnova Mostar - 2
Duhovna obnova Mostar - 4

Izvor: Crkva na kamenu

Povezane vijesti i objave

Sveti Josip

Sveti Josip

19. ožujka 2026.

Betlehem. Grad rođenja Davida, Josipova pretka. Evanđelisti se slažu da Josip potječe iz roda Davidova, samo…

Više
BiH

Mostarska katedrala uoči svetkovine sv. Josipa ispunjena molitvom i pjesmom

18. ožujka 2026.

MOSTAR – Večer uoči svetkovine sv. Josipa, zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije, u mostarskoj katedrali okupila je brojne…

Više