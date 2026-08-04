Gabela svečano proslavila blagdan sv. Stjepana

GABELA – Župa sv. Stjepana Prvomučenika u Gabeli svečano je proslavila blagdan svoga nebeskog zaštitnika, koji je ove godine bio u znaku zajedništva, molitve i podjele sakramenta svete potvrde. Središnje euharistijsko slavlje na sam blagdan, 3. kolovoza, predvodio je mostarsko-duvanjski biskup Petar Palić, koji je tom prigodom sakrament krizme podijelio za 13 mladih župljana.

Proslavi je prethodila trodnevnica pod geslom „Sv. Stjepan pred licem zla: istina, nasilje, oprost!“, koju je od 31. srpnja do 2. kolovoza predvodio fra Ante Vučković. Svake večeri vjernici su sudjelovali u prigodnim nagovorima, svetoj misi i mogućnosti za svetu ispovijed, pripremajući se za župnu svetkovinu.

Na sam blagdan slavlje je započelo jutarnjom svetom misom, dok je u 10 sati uslijedila svečana misa s obredom krizme. Uz krizmanike, crkvu su ispunili njihovi roditelji, kumovi, članovi obitelji te brojni vjernici koji su zajedno proslavili blagdan zaštitnika župe.

U svojoj propovijedi biskup Petar Palić potaknuo je krizmanike da sakrament potvrde ne promatraju kao završetak vjeronaučnog puta, nego kao početak zrelijeg i odgovornijeg življenja vjere. Istaknuo je kako darovi Duha Svetoga trebaju biti nadahnuće mladima da u svakodnevnom životu budu svjedoci Kristove ljubavi, istine i dobrote te da svoju vjeru potvrđuju konkretnim djelima u obitelji, školi, među prijateljima i u društvu.

Posebno dojmljiv trenutak bilo je primanje sakramenta krizme, kada je 13 krizmanika, uz svoje kumove, pristupilo biskupu kako bi primili pečat dara Duha Svetoga. Time su zaključili svoju neposrednu pripravu za sakrament, ali i započeli novo razdoblje aktivnijeg i odgovornijeg sudjelovanja u životu Crkve.

Spoj proslave nebeskog zaštitnika i podjele sakramenta svete potvrde okupio je velik broj vjernika, a zajednička molitva, pjesma i radost krizmanika obilježili su ovaj poseban dan. Na kraju misnog slavlja biskup Palić čestitao je krizmanicima i njihovim obiteljima te im poželio da ih Duh Sveti trajno vodi i jača kako bi svojim životom bili svjedoci evanđelja i nositelji nade u svojim zajednicama.

Izvor: Crkva na kamenu/https://caportal.net/