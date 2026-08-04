BiH

Svečano proslavljen blagdan sv. Stjepana Prvomučenika u Čerinu

4. kolovoza 2026.

Foto: www.zupacerin.info

ČERIN – Župa Čerin u ponedjeljak, 3. kolovoza, svečano je proslavila blagdan svoga nebeskog zaštitnika sv. Stjepana Prvomučenika.

Za ovu proslavu župna zajednica pripremala se trodnevnicom koju su predvodili fra Augustin Čordaš, fra Valentin Vukoja i fra Ivan Landeka ml., dok je središnje misno slavlje na sami blagdan predvodio mons. Mladen Vukšić, kotorski biskup.

Prije svete mise upriličeno je odavanje počasti svim žrtvama iz župe Čerin, a molitvu kod spomenika predvodio je župnik fra Velimir Bagavac. Polaganjem vijenca i paljenjem svijeća odana je počast poginulim i stradalim braniteljima u svim ratovima i poraću.

Uslijedila je procesija s kipom sv. Stjepana od župne crkve do vanjskog oltara nakon čega je započelo misno slavlje koje je predvodio te propovijedao kotorski biskup mons. Mladen Vukšić. U koncelebraciji su bili župnik fra Velimir Bagavac i župni vikar fra Branimir Novokmet, dekan Broćanskog dekanata don Đuro Bender te brojni svećenici rodom iz ove župe. U svojoj propovijedi mons. Mladen govorio je o mučeništvu svetoga Stjepana, istaknuvši ga kao trajni uzor vjernicima u postojanosti, hrabrosti i vjernosti Kristu. Naglasio je važnost autentičnog življenja vjere, upozorivši pritom na različite duhovne zablude i “šarlatane” modernog vremena koji mogu udaljiti čovjeka od same biti vjere i Evanđelja.

Proslava blagdana sv. Stjepana i ove je godine okupila velik broj župljana i gostiju ove župe koji su zajedničkom molitvom i sudjelovanjem u misnom slavlju dostojanstveno proslavili blagdan nebeskog zaštitnika župe.

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Izvor: Crkva na kamenu/www.zupacerin.info

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