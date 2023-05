Hodočašće vjernika u svetište Kraljice mira

HRASNO – Na drugu nedjelju u svibnju, kako je to već tradicija od 1977. godine, velik broj vjernika hodočastio je u svetište Kraljice mira u Hrasno, središnje marijansko svetište Trebinjske biskupije. Iako je bilo iznimno vjetrovito i neizvjesno hoće li padati kiša ili ne, nitko se nije dao smesti u svome naumu moliti se i obaviti zavjet nebeskoj Majci kada ujedno obilježavamo i Majčin dan.

Misno slavlje, kojemu je prethodila procesija na Gradinu gdje se moli Posvetna molitva Kraljici mira i odakle se blagoslivljaju hodočasnici i njihova prometna sredstva, predvodio je mjesni biskup mons. Petar Palić u koncelebraciji s drugim svećenicima. Prije procesije sve je okupljene pozdravio župnik don Vinko Raguž. Na poseban način veterane koji su u vrijeme posljednjega rata boravili na bojišnicama ovoga kraja. Također pozdravio je sve one hodočasnike koji su stizali od jutarnjih sati pješice u svetište, zatim bogoslove iz Sarajeva, predstavnike vlasti, sve svećenike i biskupa Petra. Zahvalio je svima koji su proteklih dana radili i na bilo koji način doprinijeli da svečanost ovoga dana prođe u najboljem redu svojim radom, prilogom, molitvom. Zahvalio je gosp. Luki Markiću iz Omiša koji se javio u župni ured prilikom posjeta Hrasnu i ponudio se da obnovi slova na spomeniku žrtvama ratova koji se nalazi na ulazu u svetište. Župni je zbor pjevao litanije dok su svećenici, biskup i vjernici u procesiji koračali na Gradinu do kipa Blažene Djevice Marije. Misno je slavlje nastavljeno u dvorištu na vanjskom oltaru, vjernici su se okupili oko oltara a dio se zbog jakoga vjetra sklonio u crkvu.

Biskup Petar na početku propovijedi izrazio je radost što smo se svi okupili u ovome svetištu kako bismo uzdigli svoja srca i svoje molitve našoj nebeskoj Majci da ih ona prenese svome sinu Isusu Kristu. Pokušajmo otvoriti svoje srce Božjoj Riječi koju smo čuli kako bi nas ta Riječ dotaknula i potaknula da više budemo Božji i Kristovi, kazao je biskup. Čitanja Šeste vazmene nedjelje dozivaju nam u svijest da je Bog uvijek uz nas i da se brine za nas bez obzira gdje se nalazimo i u kakvim okolnostima živimo. U Evanđelju smo čuli Isusove utješne riječi da nas nije napustio i da nas ne će napustiti, nego da će uvijek biti s nama, i ovoga je trenutka s nama u ovome zajedništvu, u Riječi koju smo slušali ali još više u snazi Duha Svetoga koji će ovaj kruh i ovo vino pretvoriti u Isusovo Tijelo i njegovu Krv. Cijela tema današnjih čitanja i Evanđelja jest Božja ljubav prema svima nama koja je tako velika jer nas Bog nikada ne napušta i Bog nikada ne odustaje. Krist nas uči da sve što činimo, činimo iz ljubavi. Religija koja se temelji na ljubavi traži prilike, za razliku od religije koja se temelji na strahu. Bitno je temelji li se naš odnos prema Bogu na strahu ili na ljubavi. Strah paralizira, a ljubav oslobađa. Strah zatvara, a ljubav oslobađa. Strah zagorčava, a ljubav slavi život. Strah ranjava, a ljubav liječi…

Nadalje biskup je rekao da Isus poručuje u današnjem Evanđelju da ne ćemo ostati siročad. U biblijskom smislu siroče je samo i jedino onaj tko živi bez Boga. Danas u ovome svetištu svoj pogled usmjeravamo u onu koja nas čini da nismo siročad a to je naša nebeska majka Marija. Gledamo u nju kao primjer uzor i zagovornicu u svim našim potrebama a ona je u svome životu bila otvorena djelovanju Duha Božjega. I kad god gledamo Mariju, pitamo se u čemu nam može biti primjer. Najprije u prihvaćanju Očeve volje, u tihoj i nesebičnoj majčinskoj prisutnosti uz Isusa i Josipa, u brizi za sve nas kad smo u ovome svijetu izgubljeni kao što je Isus bio izgubljen, u brizi za svatove u Kani Galilejskoj, u vjernom i bolnom stajanju pod križem, u radosti Uskrsnuća, ali i u proslavi u nebeskoj slavi kao Kraljica Neba i Zemlje.

U ovom svetištu B. D. Mariju slavimo i častimo kao Kraljicu mira. Papa Benedikt XV., godine 1917., dok je bjesnio Prvi svjetski rat, u Lauretanske litanije zazivima B. D. Marije dodaje još jedan zaziv – Kraljica mira. Papa je želio da svi katolici po svijetu mole po Marijinu zagovoru mole za kraj razornoga rata. Danas u ovome svetištu zazivamo Gospu, Kraljicu mira, da moli za nas i za svijet, za mir u našim obiteljima, za mir u našim župnim zajednicama, za mir u našem narodu, u našoj zemlji. Svjesni smo da u svijetu u kojem živimo ima toliko nasilje, terorizma, ratova i nesloge. Crkva se molitvom uključuje u tu bitku za mir jer molitva otvara srce za duboki odnos s Bogom. Molitva nam ulijeva uvjerenje i hrabrost da budemo mirotvorci. Mir mora najprije biti duboko ukorijenjen u našim srcima a zatim se širiti na druge, kazao je biskup Petar.

Na kraju svete Mise župnik je okupljene vjernike, a napose one koji su rodom iz ove župe, obavijestio da je iz tiska izišla monografija župe Hrasno koju je priredio župljanin dr. don Milenko Krešić i koju mogu ovdje kupiti, a sav prihod od monografije ići će za obnovu svetišta.

Izvor: Crkva na kamenu