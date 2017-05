Krizmaniče, čuvaj se napasti!

MOSTAR – U župi Svetoga Mateja, apostola i evanđelista, u Mostaru, u subotu, 20. svibnja 2017., proslavljena je podjela sakramenta sv. krizme učenicima i učenicama prvoga razreda srednjih škola za vrijeme sv. Mise u 10.00 sati. Bilo je sedamdeset pripravnika i pripravnica. Jedna krizmanica i krizmanik izrazili su tri misli u svome pozdravu, na što se i biskup Ratko u početku osvrnuo:

Suradnja: mladi obećavaju da će biti vrijedni suradnici Duha Svetoga u prakticiranju njegovih sedam darova. I da ne će prekinuti s Crkvom i s opsluživanjem svih Božjih zapovijedi.

Molitva: Žele da i drugi mole za njih da im Bog dadne snage da uspješno surađuju s tim Božjim talentima – darovima koje danas primaju.

Zahvalnost: odlučuju da će biti zahvalniji svojim roditeljima i svima koji ih odgovorno prate na njihovu putu života.

Župnik don Ivica Boras također je izrazio dobrodošlicu u ime župe i okupljenih vjernika na ovom dvostrukom slavlju, misnom i krizmenom.

Biskup je u propovijedi govorio u SUSRET DVOJICE ŠIMUNA, apostola i čarobnjaka. Kada su Apostoli doznali da su Samarijanci počeli primati sakrament svetoga krsta, obraćati se, dvojica između njih, Petar i Ivan, upute se, u ime Crkve iz Jeruzalema, vidjeti Božju milost na djelu. Samarijanci su primili krštenje po đakonu Filipu, ali nisu primili Duha Svetoga, potvrdu, jer to đakoni ne mogu dijeliti. Ne mogu ni svećenici, ako ih biskupi ne ovlaste. Stoga Apostoli polože na novoobraćenike ruke i tako prime sedam darova Duha Svetoga (Dj 8,14-18), od mudrosti do bogobojaznosti. Eto prve krizme, odvojene od krštenja, po rukama Apostola.

Gleda Šimun vračar kako Šimun Petar daje Duha Svetoga. On to ne može. I ponudi Petru određenu svotu novca da kupi Božji dar.

– „U propast i ti i tvoj novac!“ – zavika Petar na mađioničara. „Kako se Boga ne bojiš!“ Nije to mag želio iz drugoga motiva nego da se izravna s Petrom apostolom, koji to čini po Božjem ovlaštenju, a ne po ljudskoj kupovini. Petar je pročitao maga i uzvratio teškim prokletstvom: „Novac tvoj zajedno s tobom propao kad si mislio dar Božji novcima steći. Nema tebi ovdje dijela ni udjela jer tvoje srce nije pravo pred Bogom! Obrati se od te opakosti svoje i moli Gospodina ne bi li ti se kako oprostila namisao srca tvoga. Ta gledam te: žučju si gorak i nepravdom okovan“ (Dj 8,20-23). Teške riječi, rijetke u Svetome Pismu. Petar ih upućuje čarobnjaku jer vidi da ima posla sa sotonom i njegovim sjajem i njegovim zavođenjem. Sve to prati Filip đakon i raduje se kada Petar apostol govori snagom Duha Svetoga a proklinje duha zloga. Šimun mađioničar očito nije još bio obraćen, nego je živio u opakosti srca i nepravdom okovan.

Nakon Petrova proklinjanja mađioničar se otrijeznio i stao se mijenjati. Na Petrove se riječi duboko stresao i zamolio: „Molite i vi za me Gospodina da me ne snađe ništa od toga što rekoste!“ (8,24).

U molitvi Očenaša Isus nas je upozorio da molimo Oca nebeskoga da otkloni svaku napast od nas. Čuvaj se napasti! Ako ti čitaš kakvu bestidnu knjigu, ili gledaš kakav besraman film, ili se nalaziš u kakvu pokvarenu društvu, moli se Bogu da te oslobodi te napasti i prekini što prije s tom knjigom i s takvim filmom i s takvim društvom. Ako ne želiš prekinuti, to je isto kao da staviš ruku u vatru i kažeš da ruka ne će izgorjeti. Ili popiješ otrov i misliš da ne će djelovati. Bog će te čuvati napasti, ali se i ti čuvaj i ne dopuštaj da se zli đavli zalegu u tvojoj duši! Zato i jest prije primanja sv. krizme obred javnoga odricanja od đavla i javno prianjanje u vjeri uz Boga.

Izvor: Crkva na kamenu/KIUM