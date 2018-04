Krizmanici, u nebogobojaznu društvu – Boga se bojte!

ČITLUK – Uoči Nedjelje Dobroga Pastira, u subotu, 21. travnja 2018., u 10 sati po starom svakogodišnjem običaju, pred župnom crkvom Krista Kralja u Čitluku, u Broćanskom dekanatu, poredalo se sedamdeset i petero krizmanika, polaznika prvoga razreda srednjih škola, s kumovima i kumama. Na znak zvona polaze u crkvu processionaliter. Svi znaju svoja mjesta. Prate ih svećenici koncelebranti župnik fra Miro Šego i kapelan fra Goran Azinović; zatim fra Petar Krasić, fra Nikola Rosančić, fra Antonio Šakota, don Pero Miličević, don Đuro Bender, dekan. Dvojica ministranata, određena za štaponošu i mitronošu, uz biskupa Ratka. Pjesma s kora stvara poseban ugođaj kao i divan sunčan dan.

Dvoje krizmanika kod ambona. Mikrofon uzima krizmanik: pozdravlja u ime svih pripravnika koji žele primiti sakrament odraslih. Prizna da ne mogu sami postići smisla života bez Boga. Moli da se za njih mole i biskup i svećenici i roditelji. Pozdravlja i krizmanica zahvaljujući svima koji su im pomogli da dođu do jedinstvenoga krizmenoga dana.

Za Isusom su pošli brojni učenici, ističe biskup u propovijedi. Sveti Luka nabraja ih ravno sedamdeset i dvojicu (10,1). Čak ih je Isus nekom zgodom poslao po dvojicu u razne gradove kamo je on kanio doći. Oni su bili kao njegovi preteče u tim mjestima. Trebali su poticati narod na molitvu da Bog pošalje radnike u žetvu svoju. Bez molitve i žrtve nema ni žetve ni žetelaca u njivi Gospodnjoj. Imali su učenici vlast i bolesne liječiti. Kada su se vratili da Isusa izvijesti o svojim uspjesima i susretima s ljudima, neki su bili prepuni radosti što im se i sotona pokorava, jer su pokušavali istjerati đavle iz opsjednutih i uspijevali. Misliš da su svi ustrajali na Isusovu putu? – Kaže sv. Ivan u današnjem svom Evanđelju (6,66) da “mnogi odstupiše od njega, nisu više išli s njime”. Zašto? – Zato što je Isus, nakon veličanstvena čuda u Kafarnaumu, gdje je nahranio nekoliko tisuća ljudi, održao još veličanstveniji govor u kojem je protumačio da Gospodin kani dati svoje tijelo ljudima za jelo a svoju krv ljudima za piće, za život vječni. Neki se zgledahu: “tvrda je to besjeda!” Otresoše kape i odoše u nepovrat. Više ih nijedan evanđelist ne spominje. Vratili se svomu zemaljskom zvanju i zanatu: ekonomiji, pastirstvu, graditeljstvu, ribolovu, trgovini.

Vi krizmanici, kojih vas ima više nego Isusovih učenika, pozvani ste živjeti od Isusovih riječi i sakramenata. Do sada ste svi kršteni u prvim mjesecima svoga života, prvi put ispovjeđeni i pričešćeni u trećem razredu osnovne škole i evo vas sada u početku srednje škole pristupate primanju pečata dara Duha Svetoga:

da se u životnim neprilikama pokažete mudrima,

u teškim nesnalaženjima razboritima,

u ljudskom neznanju puni pravoga znanja koje donosi spasenje,

da u životnim škripcima pronađete pravi savjet,

u kušnjama udaljavanja od Boga ostanete pobožni,

u slabostima budite jaki,

u nevaljalu društvu puni strahopoštovanja prema Bogu.

Sveta se krizma odvijala u redu. Poželjno je da sva crkva čuje što razgovaraju biskup i krizmanik. Nekima slabo može pomoći i mikrofon. Kao da je sakrament mrtvih, a ne živih, a puni mladenačke snage i glasa. Što bolje odgovaraš, to će ti se bolje primiti…

Prije završna blagoslova dvoje krizmanika izražava zahvalnicu i daje biskupu darove ploda ruku čovječjih. Biskup zahvaljuje i još jednom preporučuje da s Duhom Božjim surađuju. Lako je otići u pogane, a teško među blaženike. Mnogo zvanih, malo odabranih. I to zato što su zvani sve poduzeli da ne budu odabrani.

Župnik je počastio braću svećenike, i koncelebrante i novopridošle čestitare iz okolnih župa. Sutra ga čeka nova svečanost prva sveta Pričest pripremljenim učenicima i učenicama četvrtoga razreda osnovne. Bilo sretno i s blagoslovima Božjim!

