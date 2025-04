Misa posvete ulja u trebinjskoj katedrali

TREBINJE – U katedrali Rođenja Blažene Djevice Marije u Trebinju, u srijedu, 16. travnja, svečano je slavljena Misa posvete ulja, jedno od najvažnijih i najsnažnijih liturgijskih slavlja u životu Crkve, koje se tradicionalno održava na Veliku srijedu, uoči početka Vazmenog trodnevlja. Euharistijsko slavlje predvodio je mons. Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj Trebinjsko-mrkanske biskupije, u zajedništvu s generalnim vikarom don Nikolom Menalom, vikarom za Trebinjsku biskupiju i katedralnim župnikom don Antom Luburićem te okupljenim dekanima, svećenicima, đakonom i bogoslovom spomenute biskupije.

Tijekom Mise biskup Palić blagoslovio je bolesničko ulje te posvetio krizmu – sveta ulja koja će tijekom godine biti korištena u slavlju sakramenata krštenja, potvrde, bolesničkog pomazanja i svetog reda diljem biskupije. Poseban trenutak slavlja bio je čin obnavljanja svećeničkih obećanja, koji je svećenike još jednom podsjetio na njihovu povezanost s Kristom i poslanje u službi Božjega naroda.

Liturgijsko zajedništvo obogatili su i ministranti iz župa Neum, Ravno, Trebinje i Gradac, čija prisutnost svjedoči o živosti vjere i nadi Crkve u ovim krajevima.

U svojoj propovijedi biskup Palić istaknuo je kako liturgija Velikog tjedna na poseban način otkriva dubinu dara svećeništva i snagu Duha Svetoga koji se izlijeva kroz pomazanje. Blagoslovljena ulja – bolesničko, katekumensko i krizmeno – znak su Božje blizine i Njegove prisutnosti u svakom životnom trenutku: u patnji, u rastu vjere te u sudioništvu s Kristovim poslanjem.

U ovoj Jubilarnoj godini, Godini nade, biskup je naglasio da nas Crkva poziva prisjetiti se vlastitog poziva: pomazani smo od Boga radi ljudi, pozvani biti nositelji i hodočasnici nade. „Danas Crkva miriše na ulje, ali još više na nadu – onu tihu, postojanu nadu u Kristovu vjernost, nadu koja se rađa iz pomazanja, živi u služenju i raste u zajedništvu“, poručio je biskup.

Podsjetio je i na riječi proroka Izaije: „Duh Gospodnji na meni je jer me Gospodin pomaza“ – koje vrijede i za svakog svećenika. Pomazanje krizmenim uljem nije puka vanjska gesta, već trajni znak pripadnosti Kristu i poslanja među ljude, osobito među one ranjene, izgubljene i obeshrabrene.

Biskup Palić naglasio je kako svećenici nisu pomazani radi naslova, nego radi nutarnje gorljivosti koja ih potiče na služenje, na izlazak iz vlastite udobnosti i sigurnosti u ranjivost stvarnog susreta s čovjekom. „Ulje na našim rukama nije za gospodarenje, nego za dodirivanje tuđih rana i unošenje nade ondje gdje je ona izgubljena.“

Zaključujući homiliju, biskup je uputio molitvu da to isto ulje koje će dotaknuti živote vjernika tijekom godine, najprije dotakne i svećenike: da izliječi ono što je slomljeno, da podsjeti na Božju blizinu i vrati radost poslanja. „Crkva treba svećenike koji gore od Duha, ne od umora i mrzovolje. Svijet treba pomazanike koji svojim životom donose nadu.“

Nakon misnog slavlja podjeljena su sveta ulja župnicima.

Izvor: Crkva na kamenu