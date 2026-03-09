Misnim slavljem obilježen „Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u BiH“

TOMISLAVGRAD – Misnim slavljem u Župi sv. Mihovila Arkanđela, u crkvi sv. Nikole Tavelića u Tomislavgradu, koje je na treću korizmenu nedjelju 8. ožujka predslavio mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski Petar Palić u suslavlju varaždinskog biskupa Bože Radoša, obilježena je središnja proslava korizmene akcije Hrvatskog Caritasa „Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini“ koja se ove godine odvijala pod geslom „Ne budite srca tvrda“ (Ps 95,8). Koncelebriralo je desetak svećenika, među njima v. d. ravnatelj Hrvatskog Caritasa vlč. Ilija Dogan i v. d. ravnatelj Caritasa BiH i generalni tajnik BK BiH vlč. Bojan Ivešić. Euharistijskom slavlju su uz domaće vjernike nazočili i brojni djelatnici Caritasa iz RH i BiH.

Na početku misnog slavlja biskup Palić, predsjednik Nadzornog vijeća Caritasa BiH, pozdravio je biskupa Radoša, predsjednika Hrvatskog Caritasa, dr. Iliju Dogana, dr. Bojana Ivešića, generalnog vikara hercegovačkih biskupija don Nikolu Menala, sve ravnatelje i djelatnike biskupijskih Caritasa, župnika i gvardijanu fra Božu Milića, okupljene svećenike, sve prisutne i one koji misno slavlje prate putem tv i radio prijenosa. Osobito je pozdravio stare, bolesne i nemoćne koji fizički nisu u Tomislavgradu, ali su zajedno u molitvi i vjeri.

„Ovaj Tjedan solidarnosti, ali i današnja Nedjelja solidarnosti koju provodimo na području BK BiH, podsjećaju nas koliko je važno imati srce otvoreno za potrebe drugih, prepoznati Krista u bližnjemu, osobito onima koji su u potrebi, osamljenosti ili nevolji. Današnje euharistijsko slavlje je s toga zahvala za svako dobro djelo ljubavi ili solidarnosti, ali i poticaj da naša srca uvijek ostaju osjetljiva na Božju riječ i na čovjeka pored nas“, kazao je biskup Palić.

Prigodnu propovijed uputio je biskup Radoš koji je podrijetlom iz tomislavgradskog kraja. „Na jednom smo važnom putovanju, a to je korizmeno putovanje. I na tom putovanju se želimo obnoviti, odnosno dopuštamo Bogu da nas obnovi, da ono što je u nama bolesno Gospodin liječi i izliječi. I da budemo pred njim zdravi, da budemo pred njim i od njega spašeni“, kazao je na početku homilije varaždinski biskup.

Podsjećajući na uvodnu molitvu dodao je da je Bog „liječnik koji nam je kroz vrijeme korizme propisao lijek za naše srce: post, molitvu i djela milosrđa“.

„Gospodin ima glas i riječ koje mekšaju naše srce. Srce koje je od kamena on može učiniti da bude srce od mesa. Srce koje je zatvoreno, koje ne ljubi, koje je okrenuto prema sebi, on može tako natopiti svojom ljubavlju i svojim milosrđem da postane plodno srce“, kazao je propovjednik.

„Mi smo htjeli na plakat za ovu godinu istaknuti upravo geslo ‘Ne budite srce tvrda’ jer će ovo geslo u svim crkvama u Hrvatskoj i BiH danas svečano biti proglašeno kao poziv, kao Božju želju da omekša naše srce kroz Riječ koju nam upućuje.“

Potom se biskup osvrnuo na evanđeoski ulomak tog dana, „najduži razgovor u Bibliji“, Isusov razgovor sa Samarijankom koji obiluje mnogim neobičnim činjenicama vezanim za vrijeme i prostor na kojemu se zbivao. „Ovdje je riječ o ženi koju Isus potpuno prihvaća. Jeste li u evanđelju naišli na jednu ženu koja nije prihvatila Isusa ili koju Isus nije prihvatio…Isus je razumio žene. Žene su imale srca za Isusa. Uvijek su se dobro slagali. Ni jedanput nije žena otišla od Isusa da je ostala prazna u svom srcu, da je ostala ponižena. Uvijek je Gospodin podigao ženu…“ Zatim je to potkrijepio i kroz susrete Isusa sa ženama na njegovu križnom putu te ulogama majki u obiteljima.

Govoreći o evanđeoskom ulomku naglasio je da je žena Samarijanka bila potrebna ljubavi koju do tada nikada nije upoznala. Dolazi na zdenac u podne, kada je najvruće, jer se boji da je drugi vide, ošinu prezirnim pogledom i možda joj nešto neugodno dobace. Ali u podne je i najsnažnije svjetlo koje može „obasjati“ sav njen život. Biskup Radoš je istaknuo da Isus, kada pristupa, uvijek pokazuje da on treba nas. Traži od nje ponizno da mu učini dobro djelo, da mu da piti. Kad čitamo taj „prelijepi tekst, neki kažu da je to najljepši dijalog u evanđelja“, uviđamo kako taj lijepi i čisti razgovor na zdencu između muškarca i žene nema ništa egoistično. Za jedan gutljaj vode, žena će dobiti „živo vrelo“.

Mons. Radoš je naglasio kako susret na zdencu mijenja ženin život. Isus joj otvara zdenac u svom srcu i njeno srce postaje ispunjen s Božjom ljubavlju. Ostavlja vrč i odlazi javiti drugima da je srela Mesiju. Izvor žive vode teče u njenoj duši. Postaje apostol, misionarka. Nosi tu živu vodu drugima i govori o svom susretu s Mesijom.

„Danas cijela naša crkvu u Hrvatskoj misli, moli i osjeća žeđ ovoga naroda. Nismo ravnodušni i ne možemo biti jer to nije kršćanski stav… Želimo imati ruku dobrote koja je ruka dobrote kao što je to Božja ruka koja iz sebe, iz svoga izvora, daje drugima. Danas želimo moliti za ovu Crkvu i za sve ljude u BiH. Ne samo kršćane, vjernike, nego za svakog čovjeka, da skinemo onu zavjesu koja nas priječi od drugih kao što to čini Isus. Molimo za obitelji koji u tišini nose svoje križeve. Molimo za starce koji su ostali ovdje čuvati ognjišta kako bi se djeca mogla vraćati na njega. Molim za mlada koji traže razlog da ovdje ostanu i da ono što vole nikada ne napuste, nego da traže ovdje prostor svoga života. Molimo za sve župne zajednice, danas posebno za ovu, da pod suncem teških kušnji čuvaju vjeru, dostojanstvo, ono blago koje se čuva u srcu i daruje se drugima.

Molimo danas Gospodina da osjetimo da netko pripada nama i da mi pripadamo njemu onako kako je to osjetila Samarijanka i kako je Isus osjetio da ona pripada njemu i da on pripada njoj. Želimo biti blizu onima koji su naši. Ta blizina nije samo ljudska blizina, nego nas obvezuje Onaj koji se u nama nastanio. “Ako danas glas mu čujemo, ne budimo srca tvrda. Otvorimo ga, barem malu pukotinu da poteče iz njega plodna voda“, pozvao je vjernike biskup Radoš te je poželio da Gospodin „po nama čini dobra djela, posebno onima koje vidimo da su potrebi.“

Na kraju misnog slavlja svim okupljenim se obratio župnik fra Božo koji je uz pozdrave uputio i želju „da raste i naše zajedništva i naša solidarnost“.

Liturgijsko pjevanje je predvodio tomislavgradski župni zbor.

Akcija „Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini“ godišnja je akcija koja se, počevši od 2007. godine, provodi svake godine uz animacijsku, medijsku i financijsku potporu Hrvatskog Caritasa, a obuhvaća niz aktivnosti s ciljem osvješćivanja i poticanja ljudi u Republici Hrvatskoj na solidarnost i zajedništvo s ljudima i sunarodnjacima u potrebi u Bosni i Hercegovini. Ukupna vrijednost do sada financiranih projekata je oko 4 milijuna eura.

Današnja župa Tomislavgrad nastala je 1828. godine podjelom drevne župe Duvno. Crkva sv. Nikole Tavelića sagrađena je u prigodi 1000. obljetnice Hrvatskog Kraljevstva. Gradnja je trajala od 1924. do 1940. godine u čast krunjenja kralja Tomislava za kojeg se drži da je okrunjen na Duvanjskom polju 925. godine. Župa danas broji oko 8000 vjernika.

Hrvatska radiotelevizija te još nekoliko rtv postaja iz BiH i RH su izravno prenosili euharistijsko slavlje iz Tomislavgrada.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA