Mladi u zajedništvu, nadahnuti primjerom sv. Carla Acutisa

CRNAČ – U nedjelju, 12. listopada 2025., župa Presvetoga Srca Isusova u Crnču postala je duhovno središte okupljanja mladih vjernika, u ozračju molitve, pjesme, promišljanja i slavljenja Boga. Održana je duhovna obnova povodom početka nove pastoralne godine Hrvatske katoličke mladeži (HKM), a u župnoj crkvi okupilo se 66 mladih iz domaće župe i gostiju iz župe Gorica – Struge.

Bio je to dan obilježen posebnom milošću – susret mladih koji traže dublji smisao, žele rasti u vjeri i osloniti se na Boga u vremenu koje ih svakodnevno izaziva različitim površnostima, brzinom i sumnjama.

Središnji događaj bila je svečana sveta Misa koju je predvodio don Tomislav Rajič, župnik župe Gorica – Struge, uz koncelebraciju župnika don Ante Jukića. Don Tomislav je u svojoj propovijedi govorio o životu sv. Carla Acutisa, zaštitnika HKM-a Crnač, predstavljajući ga kao uzor suvremenim mladima – jednostavan, ali duboko ukorijenjen u Krista.

“Carlo je bio zaljubljen u Euharistiju. Govorio je da je ona ‘njegova autocesta za nebo’. Bio je dijete modernog vremena – koristio računalo, volio igrice i sport – ali ništa mu nije bilo važnije od svakodnevne Mise i klanjanja pred Presvetim. Nije čekao savršene uvjete da bi postao svet. Nije čekao starost, ni neko drugo vrijeme. Svetost je živio u školskoj klupi, na ulici, u svome domu. I vi to možete – ovdje, sada i danas”, poručio je don Tomislav mladima.

Njegove riječi potaknule su mnoge na ozbiljno promišljanje – kako izgleda njihov osobni odnos s Bogom, koliko mjesta Gospodinu daju u svakodnevici i koliko su spremni, poput Carla, odlučno reći “da” Božjoj volji, i kad je to teško, i kad to nije popularno.

Zajedništvo dviju župa i mladenačka radost

Poseban doprinos slavlju dali su mladi iz župe Gorica – Struge, koji su svojim pjevanjem i glazbenom animacijom obogatili misno slavlje. Njihovo sudjelovanje nije bilo samo tehničko ili glazbeno – bilo je to iskreno, duhovno darivanje drugima. Upravo kroz pjesmu i glazbu cijela zajednica vjernika osjetila je kako je Crkva istinski mlada, živa i nadahnuta.

Župnik don Ante izrazio je zahvalnost svima koji su sudjelovali u organizaciji susreta, istaknuvši kako je važno da mladi u Crkvi osjete da su potrebni, prihvaćeni i pozvani. U svojoj kratkoj riječi ohrabrenja nakon Mise rekao je: “Današnje okupljanje neka vam ne bude samo jedno lijepo sjećanje, nego poziv da ostanete uključeni u život župe. Vaša vjera nije privatna stvar, ona je dar Crkvi, dar zajednici. HKM u našoj župi nije ukras – to je prostor rasta, zajedništva, služenja i osobnog susreta s Kristom.”

Nakon duhovnoga dijela susret se nastavio uza zajedničko druženje, pjesmu, domjenak i upoznavanje. Radošću i smijehom ispunjen prostor svjedočio je ono što se često zaboravi: da vjera nije teška obveza, nego izvor radosti, slobode i pripadnosti.

Mladi su pokazali kako se vjera ne mora živjeti u tišini ili zatvoreno – ona može biti vesela, autentična, bliska i konkretna. Ovo zajedništvo mladih iz dvije župe znak je da Crkva, i u najmanjim sredinama, ima budućnost – mladu, svježu i punu nade.

Ono što ovaj susret čini posebnim jest i duhovna povezanost sa svetim Carlom Acutisom, mladićem koji je živio tek 15 godina, ali ostavio neizbrisiv trag u životima mnogih. Njegova ljubav prema Euharistiji, jednostavnost, iskrenost i potpuno povjerenje u Boga čine ga bliskim i razumljivim mladima današnjice. Nije čudo da su ga mladi HKM-a Crnač izabrali za svoga nebeskog zaštitnika – jer on pokazuje da je svetost moguća danas, u tenisicama i majici, među školskim knjigama i računalima.

Završetkom duhovne obnove nije završila priča – naprotiv tek je počela. Nova godina djelovanja HKM-a u župi Srca Isusova u Crnču stavlja pred mlade izazov: ostati povezani, duhovno rasti i biti vidljivi znak Kristove prisutnosti u svojoj sredini. Uza zagovor sv. Carla Acutisa s radošću i vjerom koračaju naprijed.

Izvor: Crkva na kamenu