Na Bijelome Brijegu proslavljen sv. Toma

MOSTAR – Župna zajednica na Bijelome Brijegu u Mostaru proslavila je 3. srpnja svetkovinu svoga nebeskog zaštitnika sv. Tomu Apostola. Središnje svečano misno slavlje u 19 sati u ovoj župi predvodio je don Tomislav Ljuban, župnik župe sv. Mateja u Mostaru. U koncelebraciji s predvoditeljem svete Mise bilo je petnaestak svećenika među kojima i župnik ove župe don Damir Pažin a ceremonijom je ravnao bogoslov Antonio Zirdum.

Slavlje je započelo svečanom ulaznom pjesmom mješovitoga župnog zbora kojim je ravnao bogoslov Luka Cvitanović a svećenici i ministranti krenuli su u procesiji iz sakristije u molitveni prostor župe. Župna crkva još je u izgradnji a ovih je dana otvorena tako da su župljani imali priliku vidjeti unutrašnjost crkve. U tom je prostoru nakon svete Mise održan i duhovni koncert i nastavljeno druženje cijele župne zajednice a osobito mladih i djece koji su u lipnju imali ljetni Oratorij. Sudjelovalo je više od dvjesto djece i mladih.

U propovijedi don Ljuban je naglasio da bismo trebali zaviriti u svoj život i vidjeti je li on u skladu s Božjim zapovijedima i možemo li u svome životu još više poraditi na vrlinama koje su krasile sv. Tomu a to su iskrenost, odanost, vjera i povjerenje. Sv. Toma nama je primjer i poticaj da promislimo o našemu životu i životnom putu. Trebali bismo se upitati kada sam ja zadnji put Bogu zahvalio i pomolio se za svog iskrenog prijatelja, kada sam se pomolio srcem za svoju suprugu ili supruga. Po primjeru sv. Tome, bez obzira na naše životne nesavršenosti i slabosti, trebamo biti ljudi s kojima netko želi nastaviti svoj život i budućnost a to ćemo postići ako sebi posvijestimo i čvrsto vjerujemo da je Isus Gospodin moj i Bog moj!

Na kraju svete Mise sve je pozdravio i od srca svima zahvalio župnik don Damir. Svim svećenicima zahvalio je na dolasku a župljanima na svesrdnoj pomoći u organizaciji proslave župnoga patrona.

Svetkovini sv. Tome u ovoj župi prethodila je trodnevnica koju su predvodili svećenici iz naših biskupija. Trodnevnica je započela u petak 30. lipnja svetom Misom u 19 sati, a predslavio ju je don Ivan Aničić, župni vikar župe sv. Ivana u Mostaru. Na svetoj Misi bio je blagoslov djece i ujedno Misa zahvalnica za proteklu pastoralnu i školsku godinu. U subotu, 1. srpnja u 19 sati, svetu Misu predvodio je don Ante Čarapina, župnik župe Grljevići, a treću večer, u nedjelju, 2. srpnja, misno slavlje u 19 sati predslavio je don Marin Krešić, župnik župe Aladinići.

Svaku večer trodnevnice prije svete Mise u 18,30 bila je pobožnost Blaženoj Djevici Mariji kao i mogućnost za svetu ispovijed.

Izvor: Crkva na kamenu