Novo vodstvo sestara karmelićanki u Sarajevu

SARAJEVO – U samostanu Bezgrešne Kraljice Karmela u sarajevskom naselju Stup u ponedjeljak, 23. ožujka 2026., održan je redoviti izborni kapitul, priopćile su sestre karmelićanke iz samostana Bezgrešne Kraljice Karmela. Nakon svete mise u kojoj se molilo za blagoslov zajednice i vodstvo Duha Svetoga, koju je predslavio vrhbosanski nadbiskup mons. Tomo Vukšić uz koncelebraciju fra Šime Ivelja, OFM, preč. Mladena Kalfića i vlč. Marina Petrovića, pristupilo se izboru nove uprave samostana. Izborima je predsjedao mons. Tomo Vukšić u pratnji sudskog vikara fra Šime Ivelja i kancelara preč. Mladena Kalfića, a na službe u zajednici izabrane su:

s. M. Ivana od Dobrog Pastira (Ivanka Čorda) – priorica,

s. T. Marija od Gospodina Isusa i Svete Crkve (Maria Selinger) – subpriorica i I. savjetnica,

s. M. Jelena od Krista Kralja (Jelica Lipić) – II. savjetnica,

s. M. Alojzija od Krista Kralja (Delfica Čarapina) – III. savjetnica.

Izbornom kapitulu prethodila je kanonska vizitacija u subotu, 14. ožujka 2026. Sarajevsku zajednicu sestara karmelićanki tom su prigodom službeno pohodili njezin ordinarij nadbiskup mons. Tomo Vukšić i s. M. Petra od Presvete Euharistije (Fišter), predsjednica Federacije „Blaženi Alojzije Stepinac” samostana bosonogih karmelićanki u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Albaniji.

Toga dana sarajevski Karmel također je posjetio i novi vojni biskup u BiH fra Miro Relota kako bi djelovanje u svojoj odgovornoj službi preporučio sestrama u molitve.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA