Obilježena 81. obljetnica ubojstva hercegovačkih franjevaca

ŠIROKI BRIJEG – Prigodnim molitvenim programom u subotu, 7. veljače, obilježena je 81. obljetnica partizanskog ubojstva 66 hercegovačkih franjevaca, od kojih su sada njih 50 sluge Božje, izvijestila je Vicepostulature Postupak mučeništva “Sluge Božje fra Andrija Topić i 49 braće”.

Molitveni program, koji je predvodio gvardijan širokobriješkog samostana fra Jure Barišić, počeo je u večernjim satima molitvom kraj ratnog skloništa gdje su članovi Frame Široki Brijeg zapalili 12 svijeća u znak sjećanja na 12 fratara koji su ubijeni i spaljeni u ovom skloništu. Potom se procesija u kojoj su sudjelovali i framaši, njih 66, u čast 66 ubijenih hercegovačkih franjevaca, uputila prema samostanskoj crkvi. Svaki framaš nosio je majicu s likom jednog ubijenog franjevca, a na leđima je pisalo ime franjevca i broj godina koliko ih je imao u trenutku smrti. Molitvu na grobnici s posmrtnim ostatcima 24-ice pronađenih pobijenih franjevaca predvodio je provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Jozo Grbeš, a imena pobijenih i mjesta gdje su ubijeni čitali su trećari.

Svečanu svetu misu zadušnicu predslavio je provincijal Grbeš uz sumisništvo vicepostulatora fra Miljenka Stojića, generalnoga vikara naših biskupija mons. don Nikole Menala te svih gvardijana i velikog broja drugih franjevaca i svećenika. Pjevanje na misi predvodio je Veliki župni zbor. Molitvu vjernika čitali su gvardijani pojedinih samostana.

Fra Jozo je u prigodnoj propovijedi govorio o temama istine, slobode i prošlosti, Krista i kršćanstva, sv. Franje i franjevaca, ljubavi i memorije. “U vremenima socijalnih previranja, medijskih manipulacija, bombastičnih vijesti, više je nego vidljiva jedna žrtva: Istina”, upozorio je provincijal Grbeš dodavši da je traženje istine bolno, susret s njom iako mučan „rađa svjetlom duše“.

“Mi, dok se sjećamo naše braće, dok hodimo u sjeni njihove nevinosti, dok želimo biti svjedoci istine za pravdu i svjedoci slobode za milosrđe, ovdje na njihovim grobovima i u memoriji patnje želimo da u nama raste spoznaja kako smo pozvani biti sol zemlje, sol koja čuva od propadanja i zaborava i kako smo pozvani biti svjetlo svakoj duši, svjetlo istine koja razumije. O, kako je mučna ta povijest: 550 ubijenih svećenika u jednom malom narodu. Njih 66 u jednoj maloj franjevačkoj provinciji Hercegovine. Njih 13 u jednoj maloj biskupiji Hercegovine. Više je to nego u svim većim narodima Europe. Osim njih ubijena je većina hrvatskih katoličkih intelektualaca. Njih na tisuće! Još se narod od toga zla nije oporavio”, kazao je provincijal fra Jozo.

“Dragi prijatelji, u svakome od nas postoji potencijal za mijenjanje. Svatko od nas može prekinuti lanac zla, lanac nevolje, lanac laži, lanac mržnje, lanac tuge. Svatko od nas može izabrati put koji kaže: Bol te može oblikovati, ali te ne mora definirati. Pozvani smo učiniti ovo mistično mjesto koje zovemo Široki Brijeg učionicom mudrosti, mjestom istine koje prekida svaki lanac svake laži, mjestom ljubavi znajući da smo dio velike priče, velike povijesti svjedoka koji su temelj boljega svijeta”, potaknuo je provincijal Grbeš.

Na kraju svete mise nazočnima je nekoliko riječi uputio generalni vikar hercegovačkih biskupija don Nikola Menalo koji je prenio pozdrave i blagoslov mostarsko-duvanjskoga biskupa i apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskog mons. Petra Palića. Istaknuo je kako je ključno očuvati sjećanje na događaje koji su se zbili za vrijeme Drugoga svjetskog rata u Hercegovini, podsjetivši da se vjernici svake godine na Širokome Brijegu okupljaju kako bi slavili euharistijski spomen-čin koji nije tek puko sjećanje, nego uprisutnjenje Kristove žrtve, prinesene iz ljubavi prema ljudima u eshatološkoj perspektivi.

Don Nikola je podsjetio kako je u Drugome svjetskom ratu stradalo 66 hercegovačkih franjevaca, istaknuvši da taj broj snažno opominje i današnje naraštaje na važnost pamćenja i vjernosti istini. Naglasio je kako euharistija objedinjuje prošlost, sadašnjost i budućnost te daje konačan smisao ljudskoj povijesti, jer, kako kaže apostol Pavao, “ljubav nikad ne prestaje” (1 Kor 13,8).

Govoreći o žrtvi ubijenih franjevaca, don Nikola je istaknuo kako njihovo mučeništvo ostaje trajni poziv na vjernost evanđeoskom zakonu ljubavi prema Bogu i bližnjemu, poručivši da njihova žrtva treba biti poticaj današnjim naraštajima za neustrašivo svjedočenje vjere i istine.

Prigodne riječi i zahvale uputio je potom gvardijan širokobriješkog samostana fra Jure Barišić.

Ove godine u prigodi obljetnice na Široki Brijeg hodočastili su trećari iz Brotnja, iz Čitluka, Gradnića, Međugorja i Čerina. Na obljetnici je sudjelovao i OMH iz Splita i Zajednica branitelja Gojko Šušak HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije, njih 80-ak s vođom puta Željkom Pleićem.

Izvor: Crkva na kamenu/pobijeni.info