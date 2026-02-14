Održana tribina za mlade „Klik ili trik“

MOSTAR – U organizaciji Biskupijskoga pokreta mladih Mi ViDiMo sinoć je održana tribina za mlade pod nazivom „Klik ili trik“, posvećena temi ljubavi i partnerskih odnosa uoči Valentinova. Tribina je održana u Katedralnoj dvorani u Mostaru te je okupila brojne mlade zainteresirane za promišljanje o razlikama između prolazne zaljubljenosti i zrele ljubavi.

Tijekom susreta govorilo se o ljubavi kao svjesnoj i odgovornoj odluci, utemeljenoj na međusobnom poštovanju, povjerenju i spremnosti na osobni i zajednički rast, nasuprot idealiziranim i površnim predodžbama ljubavnih odnosa.

Gošća tribine bila je Asja Palinić Cvitanović, koja je svojim stručnim promišljanjima dodatno obogatila raspravu i potaknula sudionike na otvoren razgovor o emocijama i odnosima.

Tribina je protekla u toploj i poticajnoj atmosferi, uz aktivno sudjelovanje publike, a dodatni sadržaji poput zajedničkog druženja i tombole pridonijeli su opuštenom i angažiranom ozračju večeri.

Izvor: Crkva na kamenu