Održana tribina za mlade „Klik ili trik“

14. veljače 2026.

Foto: Maria Vision Međugorje

MOSTAR – U organizaciji Biskupijskoga pokreta mladih Mi ViDiMo sinoć je održana tribina za mlade pod nazivom „Klik ili trik“, posvećena temi ljubavi i partnerskih odnosa uoči Valentinova. Tribina je održana u Katedralnoj dvorani u Mostaru te je okupila brojne mlade zainteresirane za promišljanje o razlikama između prolazne zaljubljenosti i zrele ljubavi.
Tijekom susreta govorilo se o ljubavi kao svjesnoj i odgovornoj odluci, utemeljenoj na međusobnom poštovanju, povjerenju i spremnosti na osobni i zajednički rast, nasuprot idealiziranim i površnim predodžbama ljubavnih odnosa.
Gošća tribine bila je Asja Palinić Cvitanović, koja je svojim stručnim promišljanjima dodatno obogatila raspravu i potaknula sudionike na otvoren razgovor o emocijama i odnosima.
Tribina je protekla u toploj i poticajnoj atmosferi, uz aktivno sudjelovanje publike, a dodatni sadržaji poput zajedničkog druženja i tombole pridonijeli su opuštenom i angažiranom ozračju večeri.

Izvor: Crkva na kamenu

