Počela korizmena kampanja „40 dana za život“ u Mostaru

MOSTAR – U Mostaru je 18. veljače započela korizmena kampanja inicijative “40 dana za život”, koja se istodobno održava u brojnim gradovima diljem svijeta. Molitveno bdjenje održavat će se svakodnevno ispred Sveučilišne kliničke bolnice Mostar u razdoblju od 18. veljače do 29. ožujka, pod geslom “Izaberi život da živiš”.

Kao i uoči svake kampanje, članovi inicijative posjetili su mostarsko-duvanjskoga biskupa i apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskog mons. Petar Palić, s kojim su razgovarali o planiranim aktivnostima. Biskup je tom prigodom dao svoj očinski blagoslov i podržao rad inicijative.

Cilj inicijative “40 dana za život” jest zaštita nerođenog života kroz molitvu, post i osvješćivanje lokalne zajednice. U timu inicijative sudjeluju stručnjaci – psiholozi i liječnici koji besplatno pružaju pomoć trudnicama u dilemi oko pobačaja te nastavljaju pružati podršku i nakon poroda. Inicijativa surađuje i sa sigurnom kućom “Majka Krispina” iz Međugorja, gdje trudnice i majke s bebama mogu dobiti siguran smještaj, a uz pomoć donatora osigurava se i alternativni smještaj te pokrivaju osnovni životni troškovi ženama bez obiteljske podrške.

“Imamo dvije spašene bebe za koje pouzdano znamo, a iza nas je i više razgovora sa ženama u teškim životnim okolnostima koje su, uz podršku, pronašle mir i ohrabrenje. Vjerujemo da kampanja kroz molitvu i konkretna djela donosi plodove i pokazuje koliko je ovakva pomoć potrebna”, poručuju iz inicijative.

Posebno upućuju poruku ohrabrenja trudnicama u dvojbi: “Možda postoji rješenje koje još niste vidjele. Tu smo za vas – da vas saslušamo, podržimo i pokažemo da niste same.”

Građani koji žele sudjelovati u bdjenju mogu doći u bilo kojem terminu, a zbog lakše organizacije poželjna je prethodna prijava na broj 063 240 044.

Organizatori naglašavaju važnost prisutnosti ispred bolnice:

“Ne čekaj – svaki sat je važan. Pridruži nam se ispred bolnice, jer naša molitvena prisutnost želi biti tihi znak nade, ljubavi i solidarnosti u našem gradu.”

Izvor: Crkva na kamenu