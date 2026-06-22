Počelo okupljanje sudionika Susreta misionara Crkve u Hrvata u Travniku

TRAVNIK – U Nadbiskupskom sjemeništu „Petar Barbarić“ u Travniku u subotu 20. lipnja, u poslijepodnevnim satima započelo je okupljanje sudionika 36. po redu Godišnjeg susreta misionara Crkve u Hrvata. Većina ovogodišnjih sudionika okupila se u subotu, dan pred službeni početak susreta koji uvijek – već tradicionalno – započinje pohodom župama nad/biskupije domaćina – u ovom slučaju Lašvanske doline, Zenice i Sarajeva, izvijestila je mrežna stranica Na­cionalne uprave PMD BiH.

U Sjemeništu i prostorijama Katoličkog školskog centra “Petar Barbarić” sudionike su dočekivali dijecezanski ravnatelj Papinskih misijskih djela Vrhbosanske nadbiskupije fra Stipan Radić, nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela BiH mons. Luka Tunjić te domaćin, rektor Sjemeništa preč. Željko Marić zajedno sa suradnicima.

Za one koji nisu uspjeli prethodno slaviti sv. misu, ista je slavljena u sjemenišnoj crkvi Sv. Alojzija Gonzage – ujedno je to bila i misa za maturante pred dodjelu diploma i uočnica patrona crkve – koju je predvodio vrhbosanski nadbiskup i metropolit mons. Tomo Vukšić, uz suslavlje mons. Tunjića, fra Stipana, preč. Marića, odgajatelja vlč. Ante Vrhovca, misionara fra Pere Čuića i don Jakoslava Banića te nadbiskupova tajnika vlč. Marina Petrovića.

Na početku se prigodnim riječima – posebno pozdravivši maturante i misionare obratio rektor Marić.

Nakon svetopisamskih čitanja i naviještenoga Evanđelja nadbiskup Vukšić uputio je prigodnu homiliju. „Na početku ovog razmišljanja – koje bi volio zajedno s vama osloniti upravo na ovaj odlomak iz Evanđelja koji nam je navješten – lako je naime uočiti da je osnovna Isusova želja i misao koju želi prenijeti ovim svojim riječima ondašnjim svojim učenicima, a tako i nama večeras ovdje – povjerenje u providnost Božju (…) Kraljevstvo Božje, naime, nije nešto što se da prispodobiti bilo kojem teritoriju, bilo kojoj snazi, bilo kojoj ideologiji, bilo kojem od vidljivih oblika moći i načina upravljanja zemljom, državama, krajevima, županijama, općinama, školama ili bilo čemu drugome što se zove ljudska organizacija. Kraljevstvo Božje, naime, nije ni teritorij, ni snaga, ni organizacija, nego stanje duha, savjesti, sloge i usklađenosti vlastitog života s onim što se zove Božja volja i Božji zakon. I tamo gdje postoji usklađenost naših života s onim što se zove volja Božja, Božja pravila tamo jest Kraljevstvo nebesko. Stoga Isus na mnogo mjesta tumačeći vlastita djela, kaže: ‘Ako ja činim to i to zaista je k vama došlo Kraljevstvo nebesko.’ (…) I gdje god postoji ta stvarna usklađenost s voljom Božjom, gdje god vlada zakon Božji tamo jest već ostvareno Kraljevstvo nebesko. Tko tako radi, onda s povjerenjem u providnost Božju otvorenih očiju, s radošću i s punim povjerenjem gleda na svoje buduće dane jer crpe snagu, naravno, iz pravila Božjih, ali iz svoga stanja usklađenosti s tim pravilima Božjim. Providnošću Božjom dobili smo ovaj odlomak danas kad se na neki način rastajemo s određenom generacijom mladeži koja je pohađala ovaj školski centar, kad su se ovdje okupili naši dragi misionari i kad pod zaštitom Sv. Alojzija sve to obavljamo i slavimo ovo euharistijsko slavlje. I kao što reče ravnatelj na početku iskorak je važna oznaka ljudskoga života. Istina je da vi, dragi maturanti, s ovim privodite kraju jedan dio svoga života, ali je još važnije da ovaj kraj ovog načina života pretpostavlja i jest odskočna daska, prigoda za iskorak u još bolje, u još više, u još ljudskije, u još kršćanskije, naravno, s povjerenjem u providnost Božju, sa željom da se Božja pravila ostvaruju u vlastitim životima“, kazao je, uz ostalo, nadbiskup.

Na kraju je rektor Marić u kratkom obraćanju i uz ohrabrenje maturantima spomenuo kako je i veliki misionar p. Ante Gabrić bio travnički učenik – po kojemu vrtić u sklopu ovog kompleksa nosi ime – te kako pri Sjemeništu djeluje i misijska zaklada Petar Barbarić koja je usmjerena na školovanje sjemeništaraca i bogoslova.

Potom je tradicionalno izmoljena molitva učenika koju su predmolili rektor Marić i maturanti.

Nakon mise u auli Centra uslijedila je dodjela diploma za maturante, dok su sudionici susreta iskoristili prigodu za međusobno pozdravljanje i upoznavanje, kada im se pridružio i vrhbosanski nadbiskup u miru Vinko kard. Puljić.

Zatim je upriličena svečana večera na travnjaku sportskog terena Sjemeništa gdje su se sudionicima pridružili svećenici Travničkog dekanata kao i predsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Lidija Bradara.

U ugodnom druženju i delicijama koje je priredila kuhinja Sjemeništa okupljeni su uživali u razgovorima i pričama misionara.

Također, ovom prigodom obratili su se fra Stipan, s. Ivana Margarin i mons. Tunjić – obje privodeći svoje petogodišnje odnosno desetogodišnje mandate kraju.

Obratio se i predsjednik Vijeća za misije Hrvatske biskupske konferencije mons. Ivan Štironja, porečki i pulski biskup, predsjednica F BiH Bradara te kard. Vinko.

Na kraju, riječi zahvale uputio je i nadbiskup Vukšić posebno podcrtavši: „Kad god nemate gdje – ovdje ste dobrodošli“ – izrazivši misionarima i na taj način svesrdnu podršku i jasno naznačivši kako su Susretu misionara uvijek vrata Vrhbosanske nadbiskupije otvorena.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA