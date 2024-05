Posljednjeg dana pohoda “ad limina” biskupi BK BiH slavili Misu u Bazilici sv. Ivana Lateranskog

RIM – Posljednjeg dana službenog pohoda Svetom Ocu i tijelima Rimske kurije „ad limina apostolorum“ (na apostolske pragove) u Rimu, biskupi Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine, u srijedu 8. svibnja 2024. slavili su misu u Bazilici sv. Ivana Lateranskog, izvijestila je KTA.

Posljednja je to od četiri najvažnije antičke papinske bazilike u Rimu u kojoj su biskupi BK BiH, kako je to običaj tijekom pohoda „ad limina“, slavili misu. Ta bazilika bila je nekada papinska biskupska crkva, a više puta je obnavljana i dograđivana nakon što je prvu crkvu tu dao izgraditi car Konstantin. S obje strane unutar bazilike nalaze se kipovi apostola, a njihove biste vidljive su i u sakristiji nazvanoj po papi sv. Klementu čije je mučeništvo prikazano na zidu u prostoriji predviđenoj za oblačenje biskupa, svećenika i drugih sudionika liturgijskih slavlja.

Euharistijsko slavlje predvodio je banjolučki pomoćni biskup Marko Semren u zajedništvu s predsjednikom BK BiH vrhbosanskim nadbiskupom metropolitom i apostolskim upraviteljem Vojnog ordinarijata u BiH Tomom Vukšićem, potpredsjednikom BK BiH mostarsko-duvanjskim biskupom i apostolskim upraviteljem trebinjsko-mrkanskim Petrom Palićem te banjolučkim biskupom Željkom Majićem. U koncelebraciji su bili rektor i vicerektor Papinskoga hrvatskog zavoda sv. Jeronima preč. Marko Đurin i preč. Marko Škraba, gvardijan međunarodnog zavoda Antonianum u Rimu fra Miljenko Šteko, vršitelj dužnosti rektora u Papinskom svećeničkom zavodu Campo Santo Teutonico u Vatikanu preč. Branko Jurić, svećenici na poslijediplomskom studiju vlč. Ivan Marić i vlč. Fabijan Štedul te generalni tajnik BK BiH mons. Ivo Tomašević. Na misi je sudjelovala jedna redovnica i predstavništvo Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici na čelu s otpravnicom poslova Teom Zupičić.

„Nalazimo se u bazilici sv. Ivana u Lateranu odakle su proizašle velike godišnjice Franjevačkog reda – 800 obljetnica Potvrđenog Pravila Manje Braće, ista obljetnica Greccia i La Verne. U Isusu, osobito u njegovu rođenju u štali i u njegovoj smrti na križu, Bog se pokazao kao posve nesebična – samozatajna ljubav. Bog ljubi sva svoja stvorenja i sva ih želi spasiti i usavršiti. Stoga: Sjećajte se svega puta kojim vas je Gospodin, Bog vaš, vodio“ (Pnz 8,2). Zahvalimo Kristu za sve što je bilo i recimo ‘da’ svemu što će biti u našim životima kajući se za svoje grijehe“, kazao je biskup Semren uvodeći u misno slavlje.

Na početku propovijedi biskup Semren podsjetio je na sljedeće riječi koje je sv. Franjo napisao u Potvrđenom Pravilu Manje braće: „Pravilo i život Manje braće jest obdržavati Evanđelje Gospodina našega Isusa Krista živeći u poslušnosti, siromaštvu i čistoći. Posjedujući Duha Gospodnjega i njegovo sveto djelovanje, što se posebno naglašava u današnjem evanđelju. „Reče Isus svojim učenicima: ‘Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh Istine upućivat će vas u svu istinu’“.

Spomenuo je da je Isus govorio svojim učenicima o ulozi Duha Branitelja koji će uvijek biti uz one koje će isključivati iz sinagoga i odvoditi pred sudove. „Isus će biti s onima koje će osuđivati i izvoditi na stratišta samo zato što su bili njegovi učenici i što su vjerovali u Evanđelje. Duh Božji bit će s njima, hrabriti ih i pomagati im da mogu ostati vjerni do kraja. Takvi će često s pjesmom na usnama ulaziti u arene ili se uspinjati na svoja sudišta. Bit će hrabri i molit će za svoje mučitelje, jer će u sebi imati snagu Duha Branitelja… Isus želi mnogo toga svojim učenicima reći, ali osjeća da nisu za to spremni. U tom trenutku nisu bili sposobni nositi sve ono što bi im rekao. Treba proći određeno vrijeme rasta i sazrijevanja kad će biti spremni prihvatiti ono što u tom trenutku nisu mogli prihvatiti. Isus je strpljiv i nenasilan. Put je razumijevanja prema svojim učenicima“, rekao je mons. Semren.

„Tako je i s našom vjerom. Ona je rast i trajno izlaženje. Vjera je poput života koji raste i razvija se. U nju polagano ulazimo i postupno otkrivamo nove stvari. Dolaze nove spoznaje, potrebna su nova tumačenja. U novim situacijama u životu, u novim razdobljima, potreban je i novi odgovor vjere. Kao što oni koji se vole i koji su pravi prijatelji uvijek imaju nešto priopćiti jedni drugima, uvijek osjećaju da mogu više voljeti i biti bolji prijatelji, tako i vjera traži od nas postojanost, traganje za novim izričajima i spremnost za novim odgovorima u vjeri u Boga. Gospodine, i mi smo poput tvojih učenika, toliko toga ne stignemo nositi. Pomozi nam da ostanemo otvoreni za ono što je dobro i plemenito. Očuvaj nas od stava oholosti i gordosti da smo dosta postigli i da nam više ne treba. Ne smijemo se zatvoriti niti postati nestrpljivi u polaganu rastu i sazrijevanju u svojoj vjeri“, kazao je biskup Semren ističući da je Isus svojim učenicima obećao Duha Istine.

„Isus pokazuje povezanost između Oca, Sina i Duha Svetoga. Objavljuje učenicima ljubav koja vlada u Presvetom Trojstvu. On je potpuno okrenut prema Ocu i govori o Duhu koji će doći govoriti ono što nose zajedno, ono što između njih vlada. Isus pokazuje da u njihovoj međusobnoj komunikaciji postoji savršeno jedinstvo i savršeni sklad, a ipak svaka od tih osoba zadržava svoju posebnost. Nikad nećemo shvatiti tajnu Presvetog Trojstva, ali od njihova zajedništva i međusobne komunikacije moramo uvijek učiti. Kao što je Isus iz tog zajedništva izišao i pokazao nam Očevu ljubav, i Duh Sveti će doći iz istog zajedništva da nas na nov način uvede u Istinu i da nas brani od Zloga. ‘Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama’. Kako Isus jednostavno govori o toj velikoj tajni naše vjere! On je proslavio Oca i njega objavio. Duh Sveti nastavlja i dovršava objavu. On će proslaviti i Oca i Sina. On će u povijesti Crkve podizati one koji će na novi način izricati poznatu Istinu i koji će ozbiljnije prihvaćati naviještenu Radosnu vijest“, kazao je biskup Semren.

Nakon mise gvardijan fra Miljenko Šteko, član Hercegovačke franjevačke provincije, ugostio je na doručku biskupe i svećenike u međunarodnog zavodu Antonianum koji se nalazi vrlo blizu lateranske bazilike. Tu je svoj poslijediplomski studij završio biskup Semren kao i brojni članovi dviju franjevačkih provincija u Bosni i Hercegovini i franjevci širom svijeta.

Nakon Mise i doručka biskupi BK BiH pošli su pohoditi još šest tijela Rimske kurije i tako završiti svoj pohod „ad limina“.