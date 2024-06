Posvećena crkva sv. Ivana Krstitelja u Rodoču

MOSTAR/RODOČ – U nedjelju 23. lipnja 2024., na uočnicu blagdana sv. Ivana Krstitelja, zaštitnika mjesta i crkve u Rodoču, bilo je uistinu svečano. Nakon završetka gradnje ove prekrasne crkve mostarsko-duvanjski biskup i upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić na euharistijskom slavlju u 19 sati blagoslovio je oltar i posvetio ovu filijalnu crkvu župe sv. Petra i Pavla u Mostaru. Uz biskupa Petra na slavlju posvete crkve sudjelovali su provincijal Hercegovačke franjevačke provincije fra Jozo Grbeš, župnik i gvardijan fra Danko Perutina te još dvadesetak svećenika i dva đakona. Slavlju su uz velik broj župljana ove župe i mještana Rodoča nazočili i predstavnici javnoga, političkoga i kulturnoga života grada Mostara.

U prigodnoj homiliji biskup je istaknuo da je ova crkva, kao i sve naše crkve, kuća molitve i škola pastira, mjesto slušanja Božje Riječi i mjesto susreta s Kristom koji je za sebe rekao da je Put, Istina i Život. Mi kršćani katolici ispovijedamo tu vjeru u Isusa Krista, da je on naš Put, Istina i Život. On Gospodar povijesti i naš Bog, jedini je Spasitelj čovjekov i put koji vodi nebeskom Ocu. On je naš Otkupitelj koji nas drži za ruku i uvijek nas prati, osobito u teškim trenutcima, i vodi nas putima Istine do punog ostvarenja. Stoga za sve nas vjernike ovo zdanje koje danas posvećujemo, ali i sve naše crkve koje su žrtvom sagrađene, postaju trajni poziv svima nama da se uvijek i iznova okupljamo oko Uskrsloga Krista, oko kamena temeljca, i da u vjeri i ljubavi prema Bogu i braći postajemo živo kamenja za izgradnju duhovnih dobara. Uz to što je ova crkva kuća molitve, ova crkva je u konačnici mjesto, idealno vježbalište u kojem ćemo vježbati bratsku ljubav. Okupljamo se u crkvama kako bismo naučili veliki zakon ljubavi koji nam je Isus ostavio. Po ovome će nas prepoznati, da smo njegovi učenici, ako budemo imali ljubavi jedni za druge.

Nakon propovijedi biskup je izmolio posvetnu molitvu, pomazao svetim uljem oltar i zidove crkve, obavio obred kađenja oltara i crkve te upalio svijeće koje su znak Krista “svjetla na prosvjetljenje naroda”. Za vrijeme obreda posvete i misnoga slavlja skladno su pjevali zborovi sv. Ivana Krstitelja iz Rodoča, sv. Cecilija iz Mostara, zbor Krista Kralja iz Čitluka i zbor mladih Santo.

Na kraju svete Mise biskup Petar, provincijal fra Jozo i župnik fra Danko potpisali su povelju posvete, a potom se okupljenima obratio župnik fra Danko te zahvalio biskupu i svima uključenima u gradnju crkve, na uloženom trudu i novčanoj pomoći te istaknuo da je ispunjen stoljetni san o izgradnji crkve u ovome dijelu grada kojega je Božji narod s velikom radošću iščekivao. Prije blagoslova biskup Petar zahvalio je župniku i župljanima te svima koji su pridonijeli gradnji crkve.

Nakon svečanosti, okupljeni su nastavili druženje na platou novouređene crkve sv. Ivana Krstitelja u Rodoču. Crkva sv. Ivana Krstitelja ugrubo je izgrađena 2008. i 2009. godine. A proteklih godinu i tri mjeseca crkva je uređena iznutra i izvana, od betonske građevine postala je prekrasna Božja kuća.

Izvor: Crkva na kamenu