Pred licem anđela pjevam tebi, Bože moj

MOSTAR – Na blagdan Anđela čuvara, 2. listopada, u organizaciji župe sv. Mateja Mostar, okupili smo se u Raštanima, na katoličkom groblju, na svetu misu u 16 sati, koju je predslavio don Tomislav Ljuban. Po prelijepom vremenu na groblje su došle mlade obitelji s djecom, bake, djedovi i ostali vjernici. Svima nama je bilo zajedničko da smo tu došli misleći na svoje male Anđele, nerođenu djecu, koja su prošla kroz nas i otišla u nebo, ne zadržavajući se na zemlji. Pogođeni tom boli, njihov prerani odlazak doživljavali smo kao tragediju. Danas znamo da su oni naša prethodnica u nebo i tiha prisutnost koja bdije nad nama i usmjerava naše korake i odluke prema Bogu.

Sudjelujući na svetoj misi u Raštanima mogli smo osjetiti prolaznost i ljepotu svega. Župnik, don Tomislav Ljuban, blago nas je poticao da sada zahvalimo na milosti i ljubavi koju nam je Bog pružao u trenutcima boli i koju nam sada pruža, jer tražimo i prihvaćamo volju Božju u svemu. Molili smo kajanje da budemo dostojni svetosti trenutka, kada Bog dolazi k nama u svetoj Hostiji, a s njim Njegovi anđeli, među kojima su i naša djeca. Kad smo među ljudima, uvijek se govori o tome tko je veći od koga, a Isus, živa Riječ Božja govori nam kako je upravo dijete najveće u Kraljevstvu Božjem. Isus nas potiče da se ponizimo kao djeca, obratimo i primimo djecu kao izravan Božji dar i blagoslov na životnom putu. Sve što činimo djeci odmah dolazi pred Boga, jer anđeli njihovi uvijek gledaju lice Oca mojega koji je na nebesima. Župnik nam je poručio da smo svi pozvani biti anđeli čuvari jedni drugima, potičući se međusobno na svako dobro; da budemo sol zemlje i svjetlo svijeta; da budemo glasnici nade i dobra. Od nas Bog traži vjeru koja se nadahnjuje na životnom putu.

Molili smo za sve potrebne, bolničko osoblje, zaštitu nerođenih, utjehu roditeljima i obraćenja svih. Nakon svete mise svećenik je zahvalio svima koji su sudjelovali u pripremi ovog misnog slavlja i svih poslova vezanih za grobnicu, osobito Jasni Karlović i njezinu suprugu. Otišli smo zatim, sa svećenikom i dječicom, do grobnice za nerođenu djecu noseći svijeće. Tu smo s dječicom izmolili predivnu molitvu Anđele čuvaru… koja nas je ponovno potaknula da vidimo da sve što imamo i jesmo jest u Bogu. A naši zemaljski koraci, odluke i poslovi su praćeni anđelima, kako bismo trajno osjećali i živjeli Božju ljubav.

S mise se vraćamo radosni i zahvalni, jer se Bog brine za sve, i nama daje da budemo njegova predraga baština na zemlji i nebu. Nakon mise dio vjernika nastavio je zajedništvo u župnim prostorijama, u mjestu druženja Sidro, uz razgovor, susret i zahvalnost za ovaj milosni dan.

Elizabeta Rezić