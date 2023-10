Predstavljena knjiga biskupa Perića o sakramentima i Očenašu

NEUM – U župnoj crkvi Gospe od Zdravlja u Neumu, u srijedu 25. listopada 2023., u suslavlju jednoga đakona i pet svećenika iz Trebinjsko-mrkanske i susjedne Dubrovačke biskupije večernju svetu Misu prikazao je biskup u miru msgr. dr. Ratko Perić, koji je i propovijedao.

Nakon euharistijskoga slavlja u punoj crkvi po prvi je put javnosti predstavljena novoobjavljena knjiga biskupa Perića Isusovi sakramenti u molitvi Oče naš. U ime nakladnika iz Varaždinskih Toplica direktor Stjepan Juranić istaknuo je: “Ovo je druga knjiga biskupa Perića koju je izdala Nakladnička kuća Tonimir. Već punih 13 godina njegova knjižica ‘Smisao ženidbenoga života’ vrlo je tražena. I u ovoj knjizi Biskup piše jasno, katolički pravovjerno, smjelo, s punom sućutnosti, ali nadasve istine. Nema u njega zamagljivanja, upakiravanja u celofan razvodnjavanja, protestantizacije, otklona od jasnoće Objave, odricanja od svete Tradicije, podilaženja svjetskim trendovima, moćnicima, ni koketiranja sa zavođenjima đavolskim i požudama ovozemaljskim. Knjiga je zapravo repetitorij osnovnih istina katoličke vjere o onome što kao Kristovi vjernici slavimo i kako se molimo, tj. što sve molitvom ištemo. Čita se na dušak.”

Domaćin, neumski župnik don Mladen Šutalo rekao je: “msgr. Ratko Perić najplodniji je živući hrvatski teolog i autor u hrvatskom episkopatu ikada. Crkvu u Hercegovini obilježio je i usmjerio u najmanju ruku kao što je sveopću Crkvu zadužio papa Lav XIII. Iako se gotovo svaka njegova knjiga bavi Isusom Kristom, jedinim, jedincatim i svekolikim spasiteljem čovjeka, Isus se u knjigama biskupa Perića pojavljuje u naslovu njih šest: Isusove sugovornice (2010.), Isusovi sugovornici (2011.), Isus silan na djelu (2013.), Isus silan na riječi (2014.), Isusova majka (2015.) i Isusovi sakramenti u molitvi Oče naš (2023.). Autor je neumoran i vrijedan radnik na njivi Gospodnjoj, kojemu su i starački dani ispunjeni u pisanjem, kako bi nas jačao u vjeri, nadi i ljubavi. Pravi defensor fidei – bio i ostao… Lako je tumačiti sedam zaziva Očenaša kao i sedam sakramenata pojedinačno, ali skupa činilo nam se nemogućim, dok autor ove knjige nije napravio poveznicu. Knjiga je jednostavna, praktična, poticajna, konkretna i duši korisna. Preporučam je posebice onima koji svoju vjeru žele produbiti i još autentičnije živjeti, kako bismo otkrili sav Kristov nauk o sakramentima u Kristovoj molitvi kojom se obraćamo Ocu nebeskom i u sakramentima svu molitvu Oče naš.”

Autor msgr. Ratko Perić istaknuo je: “Isus je jednoga dana u tri minute poučio svoje učenike kako se moliti Bogu, a sakramente je razvukao ustanovljavati tijekom tri godine, od Kane Galilejske do Uzašašća kod Betanije, što je Crkva tijekom vremena preuzela i protumačila brojem i pojmom: sedam svetih sakramenata.” I nastavio: “Gospodin u okviru Govora na gori kaže učenicima: ‘A vi kada molite, ne težite za mnoštvom riječi’, i navede sedam prošnjâ; tri se odnose na Božju stvarnost: posvećenje Imena, dolazak Kraljevstva i vršenje Volje Božje, a druge se četiri odnose na našu zemaljsku stvarnost: pribavljanje kruha, oproštenje duga, svladavanje napasti i izbavljenje od zloga. Svega 50 riječi. To je Matejeva inačica Očenaša koju dnevno molimo. Pretpostavljamo da su apostoli redovito molili Očenaš, kako ih je Isus poučio, pogotovo kada bi izbile istinske potrebe: oskudica kruha, osjećaj grijeha, kovitlanje u napastima i doživljavanje raznih zala. Dok se u šest ostalih sakramenata daje milost na način čina, dara, zdravlja, snage, u sakramentu Euharistije prima se Božanska Osoba Isusa Krista; zato je to najuzvišeniji sakrament, kojemu nastojimo pristupati najdostojnije, raskajana srca, ispovjeđeni.”

“Iako su svi zazivi upućeni Ocu, prva tri zaziva Očenaša: Ime, Kraljevstvo i Volja tiču se izravno Prve Božanske Osobe Oca nebeskoga; četvrti i peti zaziv: Kruh naš svagdanji i Oproštenje grijeha tiču se posebno Druge Božanske Osobe Isusa Krista, a šestim i sedmim zazivom za svladavanje napasti i izbavljenje od Zloga poziva se Treća Božanska Osoba Duh Sveti koji je rušitelj sotonske sile i svakoga zla. Tako su u molitvi Oče naš uključene sve Tri Božanske Osobe”, izdvojio je msgr. Perić.

Završno je biskup poručio: “Ako je Bog stvorio i brine se za milijune vlasi na ljudskim glavama, za bilijune listova na šumskim granama, za trilijune zvijezda nebeskih i kvadrilijune životinja morskih, nebeskih i zemaljskih, kako se ne će brinuti za našu dušu koja je vrjednija i od svih ptica i zvijezda i od svega lišća i vlasja? Mi slika i prilika Njegova i naša je molitva da uskladimo svoju volju s Voljom Njegovom da odano, svim srcem svojim i svom dušom svojom reknemo: Oče, budi volja tvoja, makar nam i poteško bilo, to je za nas bolje nego kako mi mislimo ili molimo.”

Autor je na kraju zahvalio Nakladničkoj kući Tonimir i sunakladniku Crkvi na kamenu zahvaljujući kojima će se knjiga moći kupovati i darivati i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini.

Fotografije je snimio Davorin Bulić.

Izvor: Crkva na kamenu