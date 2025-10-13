U nedjelju, 12. listopada 2025., u Mostaru je preminuo don Stipe Ivančić, umirovljeni svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije. Ispraćaj i Misa zadušnica sa sprovodnim obredima bit će u grobljanskoj kapelici na groblju Šoinovac (Mostar) u utorak, 14. listopada 2025. u 15 sati. Nakon toga slijedi ukop u svećeničku grobnicu u istom groblju. Njegovu dušu preporučimo u molitve.

Pokoj vječni daruj mu Gospodine!

Dr. don Stipe (Stjepan) Ivančić rođen je 2. siječnja 1948. godine u Grabovici (Tomislavgrad), od oca Mate i majke Anice, r. Cikoja. Pučku školu pohađao je u rodnom mjestu, klasičnu gimnaziju na Šalati u Zagrebu (1963.-1967.). Filozofsko-teološki studij završio je u Splitu (1969.-1973.).

Za svećenika Mostarsko-duvanjske biskupije zaređen je u župi Prenj-Dubrave, 1. srpnja 1973. po rukama biskupa mons. dr. Petra Čule. Nakon dvije godine službe župnoga vikara na Ledincu (1974.-1976.), priključuje se Misijskom institutu u Torinu, potom u Londonu, gdje se kroz dvije godine priprema za odlazak u misije. U Tanzaniji je djelovao 8 godina (1978.-1986.) u biskupiji Iringa. Nakon toga biskup Pavao Žanić poslao ga je na studij misiologije na Papinsko sveučilište Urbaniana u Rimu gdje je postigao magisterij 1989. godine, a doktorat tri godine kasnije. Boravio je u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima u Rimu.

Za vrijeme studija, a i poslije, javlja se člancima iz misijskog područja: u “Radosnoj vijesti”, u “Crkvi na Kamenu” i u „Đakovačkom vjesniku“.

Radio je u misijskoj sekciji u Kongregaciji za evangelizaciju naroda nešto više od godine dana (1992.-1993.).

Radi zdravstvenih razloga napušta posao u Kongregaciji i 1994. godine vraća se u domovinu u župu Prisoje na kojoj ostaje do pred kraj 1997. god. Od kraja 1997. godine, radi svoje bolesti, boravi u Svećeničkom domu, najprije u Dubrovniku, a onda do svoje smrti u Svećeničkom domu u Mostaru.

Izvor: Crkva na kamenu