Priopćenje s 95. redovitog zasjedanja Biskupske konferencije BiH

Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine održala je 20. i 21. ožujka 2026. u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Mostaru svoje 95. redovito zasjedanje. Na zasjedanju su sudjelovali svi članovi BK BiH: predsjednik vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić, dopredsjednik mostarsko-duvanjski biskup i trebinjsko-mrkanski apostolski upravitelj Petar Palić, banjolučki biskup Željko Majić, vojni biskup Miro Relota i apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje nadbiskup Aldo Cavalli. Sudjelovali su i apostolski nuncij u BiH nadbiskup Francis A. Chullikatt, delegat Hrvatske biskupske konferencije gospićko-senjski biskup Marko Medo, delegat Talijanske biskupske konferencije nadbiskup Pesara i Urbina Sandro Salvucci i generalni tajnik BK BiH Bojan Ivešić.

Na početku zasjedanja biskupi su se najprije osvrnuli na provedbu zaključaka s prošlog redovitog zasjedanja. Potom su saslušali i izviješća predsjednika pojedinih Vijeća, Komisija i Odbora BK BiH o njihovom radu, Tajništva, Katoličke tiskovne agencije, Misijske središnjice i Papinskih misijskih djela. Zahvaljuju svim članovima vijeća na njihovu doprinosu i radu za dobro Crkve, ali i šire društvene zajednice u BiH. Posebno su zahvalili mons. Luki Tunjiću na njegovu desetogodišnjem djelovanju u službi nacionalnog ravnatelja Papinskih misijskih dijela u BiH.

Razmotren je način reguliranja djelovanja karizmatskih pokreta i pojedinaca na području BK BiH. Razgovaralo se i o izmjenama Statuta Caritasa BiH. Saslušana su i izvješća predstavnika BK BiH sa susreta na kojima su sudjelovali tijekom prethodnog razdoblja.

Biskupi izražavaju zabrinutost zbog istupa i odluka pojedinaca i određenih institucija kojima se samo jedan narod prikazuje isključivo kao žrtva, bez spremnosti na suočavanje s vlastitom odgovornošću, jer takav pristup produbljuje nepovjerenje i onemogućuje istinski dijalog i proces pomirenja među narodima u BiH. Stoga u ovoj izbornoj godini pozivaju sve sudionike društvenih i političkih procesa, posebice one koji sudjeluju u vlasti i donose odluke, da se suzdrže od teških riječi i uvreda te da poštuju pojedinačna i kolektivna prava svakog čovjeka, svih konstitutivnih naroda i manjinskih skupina.

Potrebno je iz izbornog procesa otkloniti mogućnost nepravde, nadglasavanja, manipulacija i dominacije, ističu biskupi. Još jednom ponavljaju da je dijalog jedini moralno prihvatljiv način koji izabrani predstavnici moraju slijediti u pregovorima radi pronalaženja rješenja.

Vojni ordinarij u BiH mons. Miro Relota izabran je za predsjednika Vijeća za ekumenizam i dijalog među religijama i kulturama te Vijeća za liturgiju.

Biskupi pozivaju i potiču sve mlade, dušobrižnike i vjeroučitelje na susret Hrvatske katoličke mladeži u Požegi.

Mostar, 21. ožujka 2026.

Tajništvo BK BiH

Izvor: Crkva na kamenu/KTA