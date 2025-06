Proslava Presvetoga Srca Isusova u Studencima

STUDENCI – Središnjim euharistijskim slavljem koje je u petak, 27. lipnja, predvodio mostarsko-duvanjski biskup mons. Petar Palić, župa Presvetoga Srca Isusova u Studencima proslavila je svoju župnu svetkovinu i ujedno svetkovinu Presvetoga Srca Isusova. Svetoj Misi prethodila je molitva krunice i litanije, kao i svaku večer devetnice kojom su se vjernici intenzivno pripremali za ovaj veliki dan u duhovnom životu župne zajednice.

U koncelebraciji s biskupom Palićem bili su župnik don Ivan Perić, svećenici podrijetlom iz župe – don Ivan Vukšić i don Branko Šimović, misionar don Velimir Tomić te brojni drugi svećenici koji su bili na raspolaganju vjernicima za sakrament ispovijedi. Liturgijsko pjevanje predvodio je župni zbor, uz aktivno sudjelovanje okupljenih ministranata.

Na početku homilije biskup Palić pozdravio je sve svećenike i drage vjernike kazavši kako smo danas okupljeni ovdje, na ovom svetom mjestu, u ovom svetištu Presvetoga Srca Isusova u Studencima pod ovim nebeskim svodom koji pamti molitve tolikih naraštaja, i ovdje pod pogledom Srca koje nikada ne prestaje kucati za one koji mu se povjeravaju.

I danas zajedno slavimo ne samo jedan liturgijski blagdan, svetkovinu, nego bismo mogli reći da danas slavimo svojevrsni duhovni identitet našega naroda jer pobožnost Srcu Isusovu nije tek jedna pobožnost među mnogima. To je Srce u koje smo svi mi urezani kao narod, Srce kojemu smo se i kao vjernici, i kao obitelj, i kao Crkva i kao hrvatski narod kroz povijest izručivali i posvećivali u radosti i patnji, u ratovima i u miru, u slobodi i u progonstvu, a koje nas nikada nije ostavilo samima.

Posebno se osvrnuo na Božju Riječ ovoga dana koja pred nas stavlja tri snažne slike koje bi nas trebale uvesti u dubinu onoga što znači slaviti Srce Isusovo. Prva slika koja nam je danas ponuđena slika je Boga kao Pastira koji sam traži svoje ovce. Sveti Pavao nam nudi sliku Krista koji nas ljubi dok smo još grješnici. A Evanđelje nam otkriva sliku Isusa koji se raduje više izgubljenome nego svima onima koji nisu zalutali, kazao je biskup Petar.

“Sve ove tri slike nose u sebi zajedničku poruku a to je da je Božje srce ono koje ide za čovjekom, ne zbog koristi, ne zbog zasluge, ne zbog moći nego iz čiste ljubavi. Iz čiste i duboke ljubavi koja zna praštati, koja zna tražiti, koja zna liječiti i koja se toliko puta očitovala kao bliska.”

Na kraju propovijedi biskup je kazao kako s pravom Presveto Srce Isusovo zovemo izvorom milosrđa jer u tom Srcu, kao što je na žalost u našim srcima, nikada ništa nije proračunato, niti je usmjereno na zaslugu, nego sve počiva na slobodnoj, i na dubokoj božanskoj odluci da nas ljubi zauvijek. Bog nikada ne odustaje od nas, ni onda kada svi dignu ruke od nas. “Na ovu svetkovinu Presvetoga Srca Isusova Presvetomu Srcu posvećujemo hrvatski narod. Naš narod je znao i što je trpljenje, i što je progon, i što je vjera pod teretom, i što je nada u tami, i u svemu tome tražio je snagu i sigurnost ne u političkoj sili, ne u zemaljskoj moći nego u Srcu Isusovu. A upravo Isusovo Srce zna što znači biti izdan, što znači biti napušten, što znači biti popljuvan i što znači biti raspet. Međutim, to Isusovo Srce nije prestalo ni tada ljubiti. I zato su se naši preci, naši djedovi i bake i naši sveci i mučenici, i naši branitelji i prognanici u svojim molitvama, zavjetima, klečeći i pjevajući, izručivali tom Srcu, tom Srcu kao mjestu utočišta i nove snage”, kazao je biskup Petar.

U skladu sa smjernicama Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije BiH, na samu svetkovinu u Svetištu Srca Isusova u Studencima obavljen je svečani čin posvete hrvatskog naroda Presvetom Srcu Isusovu, uz izravan prijenos na Maria Vision Međugorje radioteleviziji. Nakon svete Mise uslijedila je molitva posvete i blagoslov, čime je svečano zaključena svetkovina koja je i ove godine okupila brojne vjernike iz župe i okolnih krajeva.

Uoči svetkovine župa je organizirala devetnicu koja je započela 18. lipnja, a tijekom koje su svakodnevno u večernjim satima slavili misna slavlja uz krunicu na čast Srcu Isusovu i prigodu za svetu ispovijed. Svake večeri vjernicima su se obraćali različiti propovjednici – od mjesnih svećenika do istaknutih gostiju poput fra Joze Grbeša, provincijala Hercegovačke franjevačke provincije, p. Mate Anića, ravnatelja Radio Marije i drugih.

Završnu večer devetnice, u četvrtak 26. lipnja, predvodio je također biskup mons. Petar Palić, a prije podne u župi je obilježen Jubilej svećenika, sjemeništaraca i bogoslova.

Župa Presvetoga Srca Isusova u Studencima ovom je prigodom još jednom pokazala živu vjeru, zajedništvo i vjernost Kristu, okupljajući se oko Presvetoga Srca Isusova u molitvi, slavlju i duhovnoj obnovi.

