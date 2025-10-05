Proslava redovničkih jubileja u Mostaru

MOSTAR – Na svetkovinu svetog Franje Asiškog, 4. listopada 2025., u samostanu Svete Obitelji u Mostaru svečano su proslavljeni biserni, dijamantni i zlatni jubileji redovničkog života.

Jubileje su proslavile:

Biserni jubilej (70 godina): s. M. Terezija Markić

Dijamantni jubilej (60 godina): s. M. Ida Vidović, s. M. Ladislava Leko, s. M. Marijeta Ćavar, s. M. Tatjana Bubalo,

s. M. Fabijana Zovko, s. M. Ema Pandžić, s. M. Vladimira Vučić i s. M. Alvernija Raguž

Zlatni jubilej (50 godina): s. M. Tomislava Vukoja, s. M. Vinka Soldo, s. M. Krešimira Pandža i s. M. Katarina Petković

Svečano euharistijsko slavlje predvodio je mostarsko-duvanjski biskup mons. Petar Palić, u koncelebraciji sa šest svećenika. Slavlje je započelo procesijom u kojoj su sestre jubilantkinje, sa zapaljenim uljanicama i u pratnji s. Franke Bagarić, pristupile oltaru poput mudrih djevica, u znaku predanja i zahvalnosti.

U homiliji nadahnutoj evanđeoskim riječima o Kristovu jarmu, biskup Palić je istaknuo da su ove sestre kroz desetljeća nošenja redovničkog jarma posvjedočile kako Kristovo obećanje vrijedi: Njegov je jaram sladak, a breme lako. Istaknuo je da sestre nisu hodile same, bile su povezane jarmom s Kristom koji je s njima dijelio i teret i milost. „Spokoj nisu našle izbjegavajući životne terete, nego ih noseći s Kristom,“ naglasio je biskup, dodavši kako njihov primjer pokazuje da vjernost nije samo moguća, nego i plodna u današnjem svijetu.

Nakon homilije, sestre su pred provincijskom predstojnicom i okupljenom zajednicom obnovile svoje redovničke zavjete, ponovno potvrđujući svoj trajni „da“ Bogu i pozivu na koji su prije više desetljeća odgovorile.

Na završetku misnog slavlja provincijska predstojnica s. Franka Bagarić uputila je čestitku i zahvalu slavljenicama, kazavši da su njihovi jubileji prije svega „događaji zahvalnosti, vjere i vjernosti Bogu, Crkvi i pozivu“. Posebno je zahvalila sestrama što su i u zahtjevnim okolnostima, često i izvan domovine, ostale vjerne služenju, apostolskom poslanju i životu u duhu evanđeoskih savjeta. „Vaše sklopljene ruke, molitva i trpljenje imaju moć čitav svijet uzdizati Bogu“, poručila je s. Franka.

U duhu franjevačke radosti i sestrinskog zajedništva, slavlje je nastavljeno u samostanskom klaustru, gdje je zajednica nastavila zahvaljivati Bogu za dar poziva, ustrajnosti i služenja koje su sestre jubilantkinje tijekom desetljeća vjerno živjele.

Izvor: Crkva na kamenu/https://ssf-mostar.com/