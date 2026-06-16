Proslava sv. Ante u Šujici

ŠUJICA – Na svetkovinu svetoga Ante Padovanskog, 13. lipnja, svečano misno slavlje služeno je u duvanjskoj župi Šujica, prema kojoj su od ranog jutra hodočastili brojni vjernici. Nakon procesije svečana sveta mise započela je ispred vanjskog oltara, u dvorištu crkve bilo je na stotine vjernika, koji su pristigli vozilima ili hodočasteći iz okolnih župa, ali i iz drugih mjesta, a bio je veliki broj Šujičana pristiglih iz inozemstva, koji godišnje odmore koriste za dolazak u zavičaj, obvezno za blagdan zaštitnika šujičke župe.

Misno slavlje predvodio je i propovijedao, uz suslavlje šuičkoga župnika fra Anthonyja i mjesnih svećenika, fra Jure Barišić, šujički sin, a župnik i gvardijan u Širokom Brijegu. U propovijedi fra Jure se nakratko prisjetio djetinjstva u rodnoj Šuici, uspoređujući ga s današnjim vremenom. Govorio je i o životu svetoga Ante, sveca čudotvorca, zaštitnika Šuičke župe.

Fra Jure je na kraju uputio zahvalu svima koji su nazočili svečanoj svetoj misi, župniku fra Toniju i svima koji su doprinijeli ovom lijepom slavlju u čast šuičkog zaštitnika, te čestitao svima današnju svetkovinu i imendan svima koji nose ime današnjeg sveca, svetog Ante.

Lijepo vrijeme, mnogo vjernika/hodočasnika, lijepa i nadahnuta propovijed, lijepo urešena crkva i dvorište, lijepa pjesma…a domaćini susretljivi, ljubazni…

Izvor: Crkva na kamenu/https://www.tomislavnews.com/