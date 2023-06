Proslava sv. Ante u Sutini

SUTINA – Blagdan sv. Ante Padovanskog proslavljen je jučer u Sutini u Rakitnu, župi koja za zaštitnika ima ovoga sveca. Svečano sveto misno slavlje predvodio je don David Leskovar, povjerenik za mlade Zagrebačke nadbiskupije. Liturgijsko pjevanje će upriličio je župni zbor župe sv. Ante Sutina.

Uoči ove proslave bila je i trodnevnica, kao i uočnica nakon koje je don David blagoslovio djecu.

Na blagdan svetoga Ante, don David je u uvodu pozdravio sve koji su stigli na svetu Misu, posebno hodočasnike . „Sveti Ante nam je zapravo putokaz do onoga koji je puno važniji, a to je Isus Krist kojega susrećemo u svetoj Euharistiji“, kazao je u uvodu svete Mise.

U svojoj pak homiliji don David je istaknuo da smo se okupili oko sv. Ante i stranice Evanđelja kada Isus govori „vi ste sol zemlje, vi ste svjetlo svijeta“. „Život sv. Ante dobro opisuje kako je on ovu stranicu Biblije utjelovio u svom životu. Ante je imao svoje ideje i planove kako postići cilj života, ali mu je Gospodin izvrnuo planove“, kazao je don David.

Don David je istaknuo da je sv. Ante postao jedan od najvećih propovjednika svijeta nakon što se pridružio siromašnoj maloj braći Franje Asiškog. „Danas crkva slavi onoga koji je uspio i koji je postigao cilj s 36 godina. To je jedini cilj našega života, doći u nebo, doći Bogu i ne potratiti naš život u gluposti“, kazao je.

Također je u svojoj propovijedi upozorio i da je ponekad „opasno“ slušati o životima svetaca. „Mi im se divimo, klanjamo, štujemo ih i molimo. Ispod tog osjećaja divljenja postoji osjećaj koji malo tko sebi želi priznati. To je određena količina ljubomore, ljutnje… Mi u svecima vidimo ljude koji su uspjeli. Onda gledamo naše živote koji su puni kontradiktornosti i mislimo da nemamo nikakve šanse. Zato svece volimo držati podalje od sebe. To je fail. Crkva slavi svece i stavlja ih nama kao primjer. Svetoga Antu nam kao primjer ne stavlja toliko kao onoga tko radi čudesa. Nekada se tu rađa i krovovjerje. On nije čudotvorac, nego Bog po njemu radi čudesa. On je prije svega primjer kršćanskoga života. Zato umjesto da dotičemo njegov kip i divimo mu se, pokušajmo gledati i na njegov život i zapitati se kako bi mogao ja“, kazao je don David.

U nastavku propovijedi je istaknuo tri karakteristike života sv. Ante koji možemo slijediti: je li Krist centar moga života, kakav je moj jezik i zašto ga koristim i na koji način živim ljubav prema potrebitima. „Prvo je prvenstvo Krista u njegovu životu, prvenstvo Krista uskrsloga, prisutnoga u Euharistiji. Svaku nedjelju imamo priliku susresti živoga Krista. Žao mi je vidjeti kad nedjeljom nađemo alternativu koja nam je važnija od Krista. Je li to rođendan prijatelja, rad u kući, polju… nevažno… Sveti Ante je stavljao Krista u središte svoga života“, kazao je don David govoreći o prvom primjeru iz života sv. Ante. „Sveti Ante je život proveo propovijedajući Božju riječ. Na njegovu jeziku je bila Božja riječ. Pitajmo se danas kakav je moj jezik, za što ja koristim svoj jezik. Nažalost, najkreativniji smo narod u psovci. Nisam ih nigdje čuo kao kod nas. I to kod nas vjernika koji smo često na misi. Nemojmo nalaziti izlike u našem karakteru. Pazi što izlazi iz tvojih usta. Normalne su sveđe u našim odnosima. No, jako je važno koje riječi koristim u toj svađi, nekada jezikom možemo udariti više nego šakom“, kazao je don David govoreći o drugom primjeru koji nam preporuča u životu svetoga Ante. „Antin život nije bio samo pobožnost. Ante je Evanđelje živio svakodnevno. On je shvatio onu rečenicu „što god učiniste jednom od moje male braće, učiniste i meni“. Zato imamo danas pokret Kruh svetog Ante. Ono što nas Krist poziva je živjeti Evanđelje u svakodnevnici i u ljubavi prema onima koji su u potrebi. Tu čak mislimo na materijalnu potrebu. Isus je rekao da nećemo bit suđeni po grijesima, Bog će nas pitati koliko smo ljubili ili nismo ljubili koje su bili u potrebi. Ne samo u materijalnoj potrebi, koliko je ljudi u potrebno naše pažnje, našega vremea, naše pozornosti“, istaknuo je don David govoreći o trećem primjeru koji bi mogli primijeniti iz života svetog Ante.

Na kraju svetoga misnoga slavlja župnik u Sutini don Mate Pehar zahvalio je prije svega dragom Bogu i svetom Anti na lijepom vremenu. „Zahvaljujem hodočasnicima iz domaće župe i drugih župa i želim da im se usliše njihove molitva. Pozdravljam i braću svećenike njih šestero i jednog đakona don Zvonimira Rezu rodom iz Sutine koji bi za dva tjedna trebao biti svećenik. Već bi ga zamolio da upiše ovaj datum za dogodine da predmoli svetu Misu povodom patrona župe Sutine. Zahvaljujem i propovjednicima trodnevnice, pjevačima, zboru, ministrantima i don Davidu Leskovaru. Svim dobročiniteljima koji pomažu u intezivnim radovima koji se događaju zadnjih nekoliko mjeseci u ovoj župi, također hvala. Za kraj još ću samo čestitati imendan svima onima koji nose ime ovog sveca budući da je Ante najčešće ime u našem narodu“, kazao je don Mate na kraju svete Mise.

Izvor: Crkva na kamenu/https://posusje.net/