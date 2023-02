Proslava sv. Blaža u Gradnićima

GRADNIĆI – U župi Gradnići, najstarijoj broćanskoj župi, u petak, 3. veljače, proslavljen je sv. Blaž, njezin nebeski zaštitnik. Župna zajednica za proslavu se pripremala trodnevnom duhovnom obnovom koju je predvodio fra Josip Ikić, a svečano misno slavlje na ovu svetkovinu predvodio je fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije.

Svečanom misnom slavlju prethodila je procesija s kipom sv. Blaža od stare do nove gradnićke crkve, dok je nakon svečanog misnog slavlja održan obred blagoslova grla – grličanje.

Na početku misnog slavlja fra Jozo Grbeš kazao je kako je prvi put u Gradnićima i zapitao se kakvi ljudi žive u ovoj župi i jesu li nalik svom nebeskom zaštitniku sv. Blažu. Naime, starokršćanska predaja kazuje da je sv. Blaž ozdravljao ljude vraćao ih u stanje milosti i zdravlja, te da je, znajući da će uskoro podnijeti mučeništvo za Krista, zamolio udovicu kojoj je pomogao da mu u spomen zapali svijeću i da, kad god bude u mogućnosti, pomogne siromasima.

– Da ga se sjeti paljenjem svijeće i paljenjem svijetla te da pomaže siromasima. To je ono što su sveti ljudi činili, i to je ono što je nama poziv. Ako su nam oni inspiracija, ako inspiraciju ne možemo naći u vremenu u kojem živimo, onda je tražimo među onima koji su već dokazali svoj pogled prema nebu. Među onima koji su dokazali da se isplati slijediti ih. Pomažu nam sazrijevati i stasati u mudrosti, kako jedan od tih svetih ljudi reče: Velika je prednost kada dozriješ po karakteru prije nego po svojim godinama. Zato nam je od tih svetih ljudi izgrađivati autoritet duha, snagu koja dolazi iz blizine s Kristom te čežnje biti bolji i savršeniji, znajući da snaga iznutra vlada životom. Ta snaga iznutra je kamen temeljac sigurnosti čovjeka. Snagu ne možemo dobiti izvana ili od nekoga, nego izričito snagom duha koja dolazi iz čovjeka, iz susreta s Kristom. U protivnom možda postajemo poput čovjeka koji je slijep za danas, u strahu za sutra i stalno nosi terete vlastite prošlosti koje nikako poskidati. Dragi prijatelji, zato vas pitam kakvi ljudi žive u Gradnićima? Vi ste jedini koji u ovoj Hercegovini imate sv. Blaža za zaštitnika. Možete biti i postati ljudi svjetlosti. Možete oblikovati svoje živote da budu takvi. Možete pomagati siromasima, ali ne samo siromasima kojima je nešto potrebno, nego svima onima kojima je potrebno možda malo snage, malo pomoći, potrebno učiniti ljepšom svakodnevicu i izvući ih iz patnje, depresije… – kazao je fra Jozo Grbeš, provincijal Hercegovačke franjevačke provincije, i u nastavku propovijedi naglasio kako bi svi trebali biti drugačiji od vremena u kojem živimo, vremena koje je koncentrirano na sebi, a to je moguće ako budemo Kristovi prijatelji, ljudi koji pale svijetlo, oni koji spajaju dobre ljude i s cijelim obiteljima slijede staze svjetlosti.

Svečano misno slavlje pjesmom su uzveličali zborovi iz župe sv. Blaža – Gradnići i župe Krista Kralja Čitluk, a obraćajući se nazočnima, fra Nikola Rosančić, župnik župe sv. Blaža – Gradnići, uputio je zahvalu provincijalu i svećenicima koji su koncelebrirali. Također, župnik župe sv. Blaža Gradnići uputio je zahvalu čelnicima Općine Čitluk na iskazanoj podršci, kao i svima ostalima koji su sudjelovali u pripremi proslave i trodnevnoj duhovnoj obnovi.

Izvor: Crkva na kamenu/http://www.brotnjo.info/