Proslava svetkovine Bezgrješnoga začeća BDM

HRASNO – U župnoj crkvi župe Hrasno 8. prosinca svečano je proslavljen patron župe Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije. Sveta Misa slavljena je u 11 sati a predslavio ju je novi hrašanjski župnik don Vinko Raguž. U koncelebraciji je bilo više svećenika, osobito onih rodom iz ove župe kao i susjedni župnici. Marijanskim pjesmama svetu Misu animirali su pjevači iz župe koji se u ovakvim zgodama i proslavama rado okupe. Župnik je na početku svete Mise pozdravio okupljene vjernike i svećenike. Kazao je kako su mu svećenici u razgovoru za pripreme proslave patrona župe kazali kako je najprikladnije da on kao novi župnik predslavi ove godine misno slavlje na svetkovinu Bezgrješnoga začeća. Iako je Bezgrješno začeće patron ove župe, uvijek se više vjernika i hodočasnika okupi na proslavu Kraljice Mira u svibnju te je potaknuo župljane da više i bolje animiraju svoje obitelji i prijatelje, a osobito one raseljene, kako bi se dogodine u ovoj župnoj crkvi u ovo adventsko vrijeme za patron župe okupilo mnogo više vjernika.

Župna se crkva u posljednje vrijeme obnovila i iznutra i izvana. Vremenske prilike, kiša, prohladno vrijeme, opalo lišće u dvorištu, zvuk zvona i toplina crkve te pjesma s kora dali su jedan poseban doživljaj ovome danu. Misna čitanja kao i Evanđelje o Marijinoj poslušnosti Božjoj riječi, o vjeri i pouzdanju u Boga te o anđelovu navještaju da će začeti i roditi Sina, Isusa, i nama jasno poručuju da Bogu ništa nije nemoguće. I župnikova homilija potaknula je okupljene na razmišljanje ali i na pripravu za dolazak Sina Svevišnjega. Najbolja priprava za Isusov rođendan jest da se očistimo od grijeha. Marija bijaše bezgrješna – to je njezina veličina. Kada bi nas upitali bismo li željeli biti bez grijeha, što bismo odgovorili? Vjerujemo da bi svatko to poželio. Grijesi nas muče, opterećuju našu savjest, unose nemir, razdor, svako zlo. Učinili smo prvi korak ako smo poželjeli biti bez grijeha. Drugi korak je koliko zbilja činimo da budemo bez grijeha. Vjerojatno ćemo pomisliti da je Mariji lako, nju je Bog predodredio, izabrao, začeta bez grijeha, začela bez grijeha – lako je njoj! Ali meni! Kako ću ja?! Samo onako kako nam je Bog predvidio i dao. Po krštenju smo oslobođeni istočnoga grijeha, ali nismo svih onih posljedica istočnoga grijeha i zato ponovno padamo. Ali sve dok čovjek zbilja nastoji ustati i ići sa Spasiteljem naprijed, nastoji ostvariti svoju bezgrješnost. Koristim li ispovijed kao susret s Bogom? Želim li preko ispovjedi biti bezgrješan, osloboditi se grijeha? Kad bismo mi to tako ozbiljno shvatili i odgovorno živjeli, sigurno bi među nama bilo manje grijeha a onda bi nam svima život bio puno bolji. Imamo priliku ovih dana ispovjediti se, u poniznosti srca Gospodinu sve priznati, reći mu da se kajemo za svaki i najmanji grijeh i zamoliti ga da nam vrati onu milost koju smo na krštenju dobili. Vrati nam, Gospodine, onu bezgrješnost i nevinost djeteta, poručio je don Vinko.

Uoči svetkovine župnik je organizirao trodnevnicu u sklopu adventskih Misa zornica kao pripravu za proslavu Bezgrješnoga začeća Blažene Djevice Marije.

Izvor: Crkva na kamenu