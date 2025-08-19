Proslava Velike Gospe i sv. Roka na Trebinji

TREBINJA – U župi Uznesenja Blažene Djevice Marije na Trebinji svečano je proslavljen blagdan Velike Gospe, zaštitnice župe. Samoj proslavi prethodila je duhovna priprava kroz trodnevnicu gdje su se vjernici molitvom krunice, klanjanjem Presvetom Oltarskom Sakramentu i svetom Misom pripremali za proslavu svoje nebeske zaštitnice.

Duhovna priprava kroz trodnevnicu

Prvu večer trodnevnice predvodio je don Luka Cvitanović, župni vikar župe Gradina, a nakon svete Mise bilo je predstavljanje knjige “Kamen na duši” , autora Đure Kriste. Drugu večer trodnevnice predvodio je fra Ivan Marić, župnik župe Smokovljani i Lisac, a zadnju večer trodnevnice vodio je don Pero Miličević, župnik župe sv. Marka-Cim i sv. Luke-Ilići. Svečanu svetu Misu na blagdan Velike Gospe s početkom u 11 sati predvodio je župnik don Antonio Krešić.

Proslava svetog Roka i procesija oko crkve

U subotu, 16. kolovoza održana je procesija oko župne crkve sveti Roko na Bari, te sveta Misa na Bari koju je predvodio i propovijedao don Ante Luburić, biskupski vikar Trebinjsko-Mrkanske biskupije i župnik katedralne župe u Trebinju.

“Ovaj blagdan je bio i ostao trenutak kada se zajednica vjernika ove i okolnih župa okuplja u vjeri zahvaljujući Bogu za primljena dobročinstva u prošlosti i moli zagovor svetoga Roka za budućnost”, istaknuo je don Ante na svetoj Misi koja je slavljena na vanjskom oltaru uz crkvu sv. Roka koja je podignuta vjerojatno krajem 16. ili početkom 17. stolјeća. Crkva je zajedno s grobljem u kojem se nalazi 10 kamenih križeva proglašena 2017. godine nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Janja Konjevod

Izvor: Crkva na kamenu