BiH

Proslava Velike Gospe i sv. Roka na Trebinji

19. kolovoza 2025.

TREBINJA – U župi Uznesenja Blažene Djevice Marije na Trebinji svečano je proslavljen blagdan Velike Gospe, zaštitnice župe. Samoj proslavi prethodila je duhovna priprava kroz trodnevnicu gdje su se vjernici molitvom krunice, klanjanjem Presvetom Oltarskom Sakramentu i svetom Misom pripremali za proslavu svoje nebeske zaštitnice.

Duhovna priprava kroz trodnevnicu

Prvu večer trodnevnice predvodio je don Luka Cvitanović, župni vikar župe Gradina, a nakon svete Mise bilo je predstavljanje knjige “Kamen na duši” , autora Đure Kriste. Drugu večer trodnevnice predvodio je fra Ivan Marić, župnik župe Smokovljani i Lisac, a zadnju večer trodnevnice vodio je don Pero Miličević, župnik župe sv. Marka-Cim i sv. Luke-Ilići.  Svečanu svetu Misu na blagdan Velike Gospe s početkom u 11 sati predvodio je župnik don Antonio Krešić.

Proslava svetog Roka i procesija oko crkve

U subotu, 16. kolovoza održana je procesija oko župne crkve sveti Roko na Bari, te sveta Misa na Bari koju je predvodio i propovijedao don Ante Luburić, biskupski vikar Trebinjsko-Mrkanske biskupije i župnik katedralne župe u Trebinju.
“Ovaj blagdan je bio i ostao trenutak kada se zajednica vjernika ove i okolnih župa okuplja u vjeri zahvaljujući Bogu za primljena dobročinstva u prošlosti i moli zagovor svetoga Roka za budućnost”, istaknuo je don Ante na svetoj Misi koja je slavljena na vanjskom oltaru uz crkvu sv. Roka koja je podignuta vjerojatno krajem 16. ili početkom 17. stolјeća. Crkva je zajedno s grobljem u kojem se nalazi 10 kamenih križeva proglašena 2017. godine nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Janja Konjevod

1000156333
1000156332
1000156326
1000156323
1000156321
1000156305
1000156304
1000156275
1000156257

Izvor: Crkva na kamenu

Povezane vijesti i objave

BiH

Velika obnova crkve

19. kolovoza 2025.

BUHOVO – Prošle smo godine radosno izvijestili da je na župnoj crkvi u Buhovu izgrađen potpuno…

Više
BiH

Na Njivicama u župi Stolac blagoslovljena nova kapelica

19. kolovoza 2025.

STOLAC – U subotu, 16. kolovoza 2025., u 9 sati svečano je blagoslovljena nova kapelica na…

Više