Proslavljen patron župe Čapljina – sveti Franjo Asiški

ČAPLJINA – Župa Čapljina je i ove godine svečano proslavila patron župe sv. Franju Asiškoga. Duhovna priprema održana je kroz trodnevnicu gdje je svaku večer prije svete Mise bila prigoda za svetu ispovijed. Svetu Misu prve večeri trodnevnice predvodio je don Ivan Terze, župnik župe Presvetoga Srca Isusova u Splitu i nadbiskupijski povjerenik za Pastoral mladih, a liturgijsko pjevanje pod svetom Misom predvodio je “Te Deum laudamus” – župni zbor župe sv. Petra i Pavla – Gorica-Struge. Svetu Misu druge večeri trodnevnice predvodio je don Josip Mužić, redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu i rektor crkve sv. Filipa i Nerija – Split, a liturgijsko pjevanje pod svetom Misom predvodio je tamburaški orkestar “Misericordia” i zbor mladih čapljinske župe “Horeb”. Misno slavlje treće večeri trodnevnice predvodio je don Ivica Pervan, generalni vikar Dubrovačke biskupije, a liturgijsko pjevanje pod svetom Misom predvodila je klapa “Delta” iz Metkovića.

Svetu Misu na patron župe predvodio je fra Ante Vučković, član franjevačke Provincije Presvetog Otkupitelja iz Splita, redoviti profesor u trajnom zvanju iz područja filozofije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, a liturgijsko pjevanje pod svetom Misom predvodili su ujedinjeni župni zborovi zborovi. Fra Ante je u propovijedi kroz nekoliko primjera iz života sv. Franje pokušao približiti malenost ovog velikog sveca, a okupljeno mnoštvo vjernika je, među ostalim, upoznao i s pomirbom biskupa i gradonačelnika u Asizu u kojoj je posredovao upravo sveti Franjo. Govorio je i o njegovu djelovanju u Svetoj Zemlji naglasivši da je u jeku križarskih ratova mirnim putem uspio osvojiti ovo područje te da su do dandanas franjevci jedini katolički red koji boravi na tome području.

Čapljinski župnik don Ilija Petković je na kraju svetog misnog slavlja zahvalio svima koju su doprinijeli da patron bude svečano proslavljen. Nakon Mise je na trgu ispred Caritasova pastoralno-socijalnog centra održano i pučko veselje.

Ante Bender

Izvor: Crkva na kamenu