Proslavljen patron župe Teslić

Ove godine župa Teslić slavi svoga nebeskoga zaštitnika sv. Josipa 19. ožujka u posebnom ozračju, jer slavi jubilarnu 100-godišnjicu od svoga osnutaka. Jubilarna proslava bit će 3. travnja 2022. Na patron se okupilo oko 450 vjernika iz župe Teslić, susjednih župa Usorskoga dekanata, a pristigli su vjernici i iz drugih župa izvan ovoga dekanata. Svetu misu u 11 sati predslavio je mons. Stanislav Hočevar, beogradski nadbiskup i metropolita, u suslavlju 9 svećenika. Pjevanje je vodio bračni par Josip i Martina Tirić kojima su se pridružili svi nazočni u crkvi. Župnik domaćin vlč. Ivan Ravlić pozdravio je sve nazočne: vjernike, svećenike, pjevače i nadbiskupova tajnika vlč. Mihaela Sokola, koji je ujedno i katedralni župnik u Beogradu. Pozdravio je Zorana Piličića, generalnoga konzulu RH u BiH u Banja Luci. Pozdravio je RTRS, kao i RTVP koji su ovaj događaj prenosili ljudima dobre volje.

U propovijedi nadbiskup Hočevar naglasio je da nam sv. Josip svojom šutljivošću šalje velike poruke. Josip je lijek poslan za današnje vrijeme i današnjega čovjeka. On je u svojoj mladosti bio zreo čovjek i u punom smislu svjestan svoga poziva. “Muškarci danas ne ispunjaju svoju ulogu koju im je Bog dao, Bog je onaj koji poziva u život. Josip se osjećao pozvanim, to znači da je tražio istinu. Muškarci su izgubili smisao za Boga, pa stoga gube smisao i za obitelj. Josip je najveći muž svih vremena i imao je duh Božje ljubavi prema Mariji, zato je prema njoj bio veoma pažljiv. Ako ljubavi nema onda ne vidimo potrebu svojih bližnjih. Gospodin je zavirio u srce jednostavna i skromna zanatlije i u njemu pronašao upravo ono što je tražio, ono po čemu on mjeri vrijednost i dostojanstvo čovjeka”, rekao je nadbiskup Hočevar.

Sve je prošlo u lijepoj atmosferi i ozračju samo uvijek žaleći da se predstavnici Pravoslavne crkve nikada ne pojave na ovoj i drugim svečanostima. No, na to smo već navikli, sretni da ih uvijek pozovemo što nam nalaže kultura ponašanja i ophođenja. Uvijek se zalažemo za ekumenizam, na žalost ne ide kako bi trebalo i moralo, jer su ovdje Hrvati katolici u manjini. Gdje smo mi Hrvati u manjini, obično pravoslavni vjerski službenici ne idu, a gdje su oni u manjini tu idu i bez poziva. No, pozivam i vjernike i sve ljude dobre volje da se zauzmu za uzajamnu saradnju i dijalog među svim narodima. To u nama vide i pravoslavni i muslimani, pa u tome smislu mislim da imaju primjer. U tom duhu djeluju i sve kolege svećenici u RS-u, što je svakako pozitivno i hvale vrijedno. Mislim da će nastojanje nas Hrvata katolika uroditi jednoga dana plodom. Treba biti postojan i ustrajan, nikada ne stati. Svakako ovako velik broj vjernika sve je iznenadio u pozitivnu smislu. Svi su se razišli zadovoljni podijelivši ovako lijepo zajedništvo za euharistijskim stolom a onda i za obiteljskim jer je druženje nastavljeno za sve uzvanike u restoranu “Lane”, nedaleko župne crkve, gdje je pripremljen skroman ručak.

Ivan Ravlić, župnik u Tesliću

Erna Elčić, fotografije

Izvor: Crkva na kamenu