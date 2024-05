Proslavljena Marija Majka Crkve u mostarskoj katedrali

MOSTAR – U mostarskoj katedralnoj župi na duhovski ponedjeljak, 20. svibnja, proslavljena je nebeska zaštitnica, Marija Majka Crkve. Svečano misno slavlje započelo je u 18 sati procesijom iz kapelice sv. Josipa prema Gospinu trgu ispred katedrale. Mostarsko-duvanjski biskup mons. Petar Palić prije svečane svete Mise izmolio je molitvu i blagoslovio novouređeni vanjski oltar na Gospinu trgu ispred katedrale.

Misi su nazočili brojni župljani među kojima su se osobito istaknula dječica koja su se okupila oko Gospina kipa i sklopljenih ruku pobožno sudjelovali na svetoj Misi. Pjevanje je predvodio katedralni zbor “Marija” pod vodstvom maestra don Dragana Filipovića uz pratnju Emila Bevande.

Biskup je na početku propovijedi poručio da trebamo moliti našu Majku, zaštitnicu ove župne zajednice i ove katedrale, njezin zagovor za ovu župu, naš grad i biskupiju, za cijeli svijet, dok se nastavljamo suočavati sa svim izazovima koji nas okružuju. Molimo njezin zagovor da nam Marija Majka Crkve pomogne razmišljati o svemu što se događa u našem svijetu, u našem životu, ali sve u svjetlu Božjega plana, njegova plana stvaranja i plana za naše živote.

Prvo današnje čitanje iz knjige Postanka vraća nas uvijek na početak svijeta i vraća nas na prvi pad muškarca i prve žene, kazao je biskup Petar. Nakon što je Adam jeo s drveta, Bog ga zove i pita ga “Gdje si?”. Bog je stvorio ovaj svijet iz ljubav i stvorio je svoju ljudsku obitelj za ljubav, za slobodu, za ljepotu i za istinu. I svakome od svoje djece dao je prekrasan dar života i učinio je to iako je znao da ćemo iskoristiti svoju slobodu da se okrenemo od njega i da povrijedimo jedni druge. Ipak, Bog nas nikada ne prestaje voljeti, ne prestaje nas zvati, od onih prvih trenutaka u rajskom vrtu pa sve do dana današnjega. Bog i danas zove i pita – gdje si?! Što mu mogu u ovome trenutku odgovoriti – gdje sam? Gdje sam u svome životu i gdje je moj život u odnosu na njega i u odnosu na moga bližnjega? Bog nas bez obzira na grijeh nikada ne ostavlja, nego nam iznova oprašta i obećava spasenje preko žene – Marije i njezina sina – Isusa.

Cijela pripovijest spasenja može se opisati kao Božja potraga za svojom djecom. Bog nas i dalje traži kao što i mi tražimo njega. Također želi nam pokazati gdje bismo trebali biti. A mjesto gdje bismo trebali biti jest podno križa, s Marijom i Isusom.

Biskup Petar također se osvrnuo na evanđelje dana o Isusovoj smrti na križu govoreći evo tvoje majke. On želi da ljubimo Mariju kao što ju je on ljubio. Zato danas zamolimo milost da odgovorimo na Božji poziv i dođemo podno križa, da budemo sa Ženom i njezinim Sinom. Povjerimo nevolje u našem svijetu i našem životu našoj Majci koja je Majka Božja, Majka Crkve, Majka svakoga od nas. Neka nam pomogne da uvijek čujemo Božji glas u svome životu i da se pouzdajemo u njegovu ljubav, njegovo milosrđe i njegovu providnost.

Na kraju svete Mise sve okupljene pozdravio je župnik don Josip Galić čestitavši župnu svetkovinu svim župljanima. Zahvalio je biskupu Petru koji je predslavio ovo misno slavlje, svim svećenicima koncelebrantima, đakonima, ministrantima, pjevačima i čitačima. Osobitu radost iskazao je zbog uređenja i blagoslova katedralnoga trga kazavši kako je to mjesto molitve i kako se tu redovito okupljaju vjernice moleći krunicu. Zahvalio je anonimnom darovatelju za obnovu istaknuo da je to bio njegov zavjet i zahvala Gospi za sve što je učinila u njegovu životu.

Izvor: Crkva na kamenu