Proslavljena svetkovina sv. Terezije Avilske u Gabela Polju

U četvrtak, 15. listopada 2026., u župi Presvetoga Trojstva u Gabela Polju proslavljena je svetkovina sv. Terezije Avilske, zaštitnice sestara karmelićanki Božanskoga Srca Isusova i njihova samostana u Gabela Polju.

Svečano euharistijsko slavlje u 18 sati, kojem je prethodila listopadska pobožnost, predslavio je mons. dr. Ratko Perić, biskup emeritus, u koncelebraciji sa župnikom don Bernardom Marijanovićem.

Na početku svete mise biskup je pozdravio sve nazočne, u prvom redu sestre koje slave svoju zaštitnicu, a zatim i 25 vjernika koji će na kraju misnoga slavlja obući karmelski škapular i tako biti ubrojeni u karmelsku bratovštinu.

Na početku propovijedi biskup je izrazio radost i zahvalnost predstojnici samostana s. Benjamini na pozivu da predslavi ovo euharistijsko slavlje. Biskup je, također, pozdravio sve prisutne sestre, koje su došle iz Splita i Zagreba, na čelu s provincijalnom poglavaricom s. Matijom Jurković, našom mještankom.

Ističući važnost djelovanja sestara u ovoj župi, biskup Ratko podsjetio nas je da sestre u ovoj župi djeluju više od 35 godina, moleći i radeći, na slavu Božju i na spas duša. Spomenuo je i nadolazeću zlatnu obljetnicu, 50 godina od osnutka župe, što bi, ako Bog da, trebali proslaviti, dogodine, 23. svibnja 2027. na svetkovinu Presvetoga Trojstva.

Govoreći o današnjoj svečarici, sv. Tereziji Velikoj, Avilskoj, biskup nas je upoznao s njezinim životom, ali i poslanjem. “Kada govorimo o duhovnoj veličini sv. Terezije Velike, treba napomenuti da njezin put nije bio put osobe, redovnice koja je od početka sve razumjela i sve činila savršeno. Terezija je upoznala vlastite slabosti, unutarnju rastresenost i poteškoće u molitvi. Upravo zato njezino iskustvo može biti blisko vjerniku svake dobi.”

Ističući važnost molitve u našem životu, podsjećajući na primjer sv. Terezije, biskup je kazao kako i mi možda znamo dosta toga o Bogu: znamo mnoge molitve, običaje, sudjelujemo na sv. Misi, ali se svi trebamo zapitati danas: “Imamo li vremena za Boga, razgovaramo li s Njim, dopuštamo li Mu da uđe u naše brige i rane?”

Biskup je rekao kako prijateljstvo ne nastaje iz priče, prijateljstvo nastaje kad s nekim provodimo vrijeme, kad ga slušamo, kad dopuštamo da nas mijenja na bolje. Tako je i s Bogom.

Zaključujući svoju propovijed pozvao je na tri stvari: Prvo, naći svakoga dana vremena za osobni susret s Bogom, zatim, dopustiti Bogu da svojom ljubavlju usklađuje naše srce sa Srcem svoga Sina te naposljetku, truditi se da se naša molitva pretvori u djelatnu ljubav. “Ne moramo činiti čuda da bismo postali sveti; dovoljno je da i ono najobičnije činimo ali s velikom ljubavlju”, kazao je.

Iza popričesne molitve župnik je u karmelsku bratovštinu pridružio 25 osoba koje su se zaogrnule karmelskim škapularom.

Na kraju župnik je zahvalio našemu biskupu u miru Ratku, na upućenoj pastirskoj riječi. Izrazio je radost što je danas bio s nama i predslavio ovu svetu misu. Također, u ime svih prisutnih i u svoje osobno ime, čestitao je sestrama svetkovinu njihove zaštitnice te je poslije mise sve pozvao na kratku okrijepu u župnu dvoranu.

Neka Gospodin našega biskupa u miru poživi, uzdrži zdrava i na mnoge godine sačuva Crkvi Božjoj. A našim sestrama, želimo obilje zdravlja, mira i Božjega blagoslova, kako bi s nama još mnogo godina živjele i radile u Vinogradu Gospodnjem, Bogu na slavu i na spasenje duša!

Ljubo Primorac

Izvor: Crkva na kamenu