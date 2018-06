Proslavom sv. Ante u Podzavelimu ožive i sela Podbila i Podzavelim i planina Zavelim

U srijedu 13. lipnja 2018. slavljem svete Mise proslavljen je sv. Ante Padovanski, zaštitnik podružne crkve u Podzavelimu, koja je u sastavu župe sv. Jure u Viru. Procesiju, obišašće, ophod s početkom u 11 sati oko crkve sv. Ante i misno slavlje na uređenom olarištu ispred crkve predvodio je redovnik morfontanac i svećenika p. Nikola Tandara, rodom iz Ričica, a živi i djeluje u poljskom gradu Čenstohovi (Czestochowi), gdje je čuveno svetište Majke Božje, Crne Gospe ili Gospe od Jasne Gore. U koncelebraciji je bio i mjesni župnik don Ilija Drmić.

U svojoj propovijedi p. Nikola rekao je one temeljne podatke o sv. Anti. Rodio se u Lisabonu u plemićkoj obitelji, oko 1195. god., i na krštenju je dobio ime Fernando. Stupio je među kanonike koji su opsluživali monaško pravilo sv. Augustina, najprije u samostanu sv. Vincenta u Lisabonu, a potom u samostanu Svetog Križa u Coimbri, čuvenom kulturnom središtu Portugala. Posvetio se s velikim zanimanjem i žarom proučavanju Biblije i crkvenih otaca, te stekavši potrebno teološko znanje, otpočeo ga je plodonosno primjenjivati u svom poučavanju i propovijedanju.

U Coimbri se zbio događaj koji je označio prekretnicu u njegovu životu: ondje su 1220. god. bile izložene relikvije prvih pet franjevačkih misionara, koji su otišli u Maroko i ondje podnijeli mučeništvo. Njihov je život duboko dirnuo mladog Fernanda i u njemu se rodila želja da ih nasljeduje. Naime, zatražio je tada da postane manji brat, tj. redovnik franjevac a potom i svećenik. Njegov je zahtjev prihvaćen i on se, uzevši ime Antun, uputio u Maroko, ali je Božja providnost odlučila drukčije, stigao je u Italiju, gdje je već djelovao sv. Franjo Asiški. Krenuo je u redovnički i svećenički život kroz Kristovu i Franjinu školu i ostvario poslanje i postigao svetost.

Na kraju svete Mise župnik don Ilija izmolio je blagoslovnu molitvu i poškropio novo djelo u čast sv. Anti, što ga je dala radionici Mramor Vir uraditi gđa Nada Meštrović r. Orlović iz Podzavelima, koje pripada župi Vinici, a groblje im je na Maluši (Malića Dolac) zajedničko s Podzavelimom i dijelom Podbile, selima koja su u sastavu župe Vir. Radovi su koštali preko 4000 eura. Ovom zgodom župnik don Ilija je zahvalio spomenutoj gospođi na donaciji i moli se Bogu po zagovoru sv. Ante kako za nju, tako i za njezinu obitelj, te sve s kojima živi i radi, a u ove molitve uključeni su i svi ostali vjernici iz Podzavelima i Podbile, kojima je to zavičajna crkva i groblje gdje počivaju njihovi dragi pokojnici, kao i svi vjernici župe Vir i uopće.

Ovo je drugi nastavak obnove ove crkve i njezina okoliša. Prvi se zbio početkom svibnja 2014. i radovi su trajali do kraja rujna te godine. Kratko se mogu navesti: unutarnje bojanje, postavljanje postaja Križnoga puta, uređenje rasvjete s novim lusterom u prezbiteriju, zatim ugradnjom ambona, tabernakula, dvaju križeva na podu oltara, uređenjem sakristije i ulaza u nju sa simbolima kršćanske ikonografije, postavljanjem kamenih postolja za svece, uređenjem betonskih dijelova uokrušce prozora i vrata s umetanjem kamenih ploča i dr.

