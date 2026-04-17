Provincijska mjesečna duhovna obnova hercegovačkih franjevaca održana u „Majčinom selu“ u Međugorju

17. travnja 2026.

Foto: https://franjevci.info/

MEĐUGORJE – U „Majčinom selu“ u Međugorju je u srijedu 15. travnja 2026. održana redovita mjesečna duhovna obnova za članove Hercegovačke franjevačke provincije na kojoj je sudjelovalo šezdesetero franjevaca zajedno sa svojim provincijalom fra Jozom Grbešom, izvijestili su iz Provincije.
Program je započeo okupljanjem i molitvom trećega časa nakon čega je uslijedilo predavanje na temu: „O Franji, čovjeku koji je postao molitva. I o nama: moliti ili biti molitva?“. Predavač i voditelj duhovne obnove bio je član Franjevačke provincije Presvetoga Otkupitelja fra Ante Bešlić, gvardijan i župnik samostana i župe Gospe Lurdske u Zagrebu.
Među ostalim, fra Ante je ističući primjer sv. Franje Asiškoga kao čovjeka duboke i trajne molitve naglasio kako „život fratra nije samo svjedočanstvo riječima, nego i samim postojanjem – utjelovljenjem Evanđelja. Kao što sv. Franjo nikada nije stavljao sebe u središte, nego uvijek Isusa, tako i svaki brat treba biti putokaz koji vodi ljude prema Bogu što može ostvariti jedino ako je on sam izgradio vlastiti molitveni odnos s Bogom.“
Nakon predavanja bila je mogućnosti za sakrament pomirenja. Potom je provincijal fra Jozo Grbeš, u zajedništvu sa svom braćom, predslavio svetu misu, a propovijedao je fra Ante. Liturgijsko pjevanje animirali su novaci s Humca. Na završetku misnog slavlja ravnatelj Ustanove „Majčino selo“ fra Ivan Sesar zahvalio je braći na dolasku, duhovnoj i materijalnoj pomoći Ustanovi te ih pozvao da nastave susret bratskim druženjem i objedom.

Izvor: Crkva na kamenu/https://franjevci.info/

