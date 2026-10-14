Provincijsko hodočašće i duhovna obnova sestara franjevki na Širokom Brijegu

ŠIROKI BRIJEG – Članice Školskih sestara franjevki Krista Kralja Provincije Svete Obitelji u subotu 10. listopada 2026. hodočastile su na Široki Brijeg gdje su održale prvu mjesečnu duhovnu obnovu u novoj školskoj godini, objavljeno je na stranici Provincije.

Nakon što su se pomolile na mjestu mučeničkog stradanja hercegovačkih franjevaca, sudionice su uz molitvu krunice pošle prema crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije gdje im je širokobriješki župnik i gvardijan fra Jure Barišić poželio dobrodošlicu i blagoslovljen hodočasnički dan.

U samostanskoj dvorani fra Alojzije Slavko Anđelić održao je potom predavanje na temu „Marija – žena koja u srcu prebire riječ“ u kojemu je, vezujući se uz 800. obljetnicu preminuća sv. Franje i listopadske dane posvećene Gospi, pojasnio da sv. Franjo i danas, nakon osam stoljeća, privlači vjernike zbog svoje „serafske malenosti“ – uzvišenog oblika poniznosti u kojem se svjesno bira biti malen i nalikovati Isusu. Okupljene redovnice potaknuo je da ustraju u svojoj malenosti kroz iskreno kajanje prožeto djetinjim pouzdanjem u Božje milosrđe, kroz davanje prednosti Bogu i bližnjima te kroz svjedočanstvo svetog siromaštva jer „upravo je takva bila i naša nebeska Majka – neznatna, ali u potpunosti otvorena Božjoj milosti“.

Hodočasnički dan zaključen je svečanim euharistijskim slavljem, a druženje je nastavljeno zajedničkim objedom u samostanu sv. Josipa na Puringaju te prigodnim programom koji su pripremile najmlađe sudionice.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA