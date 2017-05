Šesti put obilježen Dan Marka Milanovića u Stocu

STOLAC – Na Treću uskrsnu nedjelju, 30. travnja 2017., u Stocu je šesti put obilježen Dan Marka Milanovića. Toga je dana u župnoj crkvi bila samo jedna sveta Misa, jer je župnik don Rajko Marković s mladima iz ove župe bio na Skupu hrvatske mladeži u Vukovaru, a misno slavlje u Stocu u 10,30 sati slavio je don Božo Goluža.

Kako je bila samo jedna sveta Misa, a redovito nedjeljom budu tri, crkva je bila puna naroda Božjega. Pod Misom je bilo i jedno krštenje, što je dodatno uzveličalo ovo sveto misno slavlje.

Don Božo je u svojoj propovijedi govorio o vjeri i nevjeri, postavljajući retoričko pitanje što je to vjera i tko je zapravo pravi vjernik? Ponekada pomislimo kako je vjera skup običaja, te je poistovjećujemo s religijom, odnosno mislimo da je za vjeru dovoljno doći u crkvu, primiti sakramente, a živjeti kao i oni koji ni u što ne vjeruju. Istinska vjera jest odnos čovjeka prema Bogu, a onda iz te vjere rađa se ljubav, i to ne samo prema Bogu, nego i prema bratu čovjeku. Tako vjere bez ljubavi nema. Pravu je vjeru pokazao Marko Milanović kada je, pod prijetnjom smrti, ustrajao u ljubavi prema Bogu. Za Istinu, za Krista dao je svoj život. Crpeći snagu iz one ljubavi koju Bog ima prema nama, Marko je, uz Božju milost, ostao čvrst i ustrajan u ljubavi prema Bogu i njegovu Evanđelju.

Svetački životi daju primjer ostalim vjernicima kako treba ostati vjeran i u teškim trenutcima, pa ako treba svoju vjeru i ljubav posvjedočiti i vlastitom krvlju. Zato se iskreno nadamo da će Marko Milanović i službeno u Crkvi postati Sluga Božji. Molimo Boga neka i ovo providi svojom milošću.