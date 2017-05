Slavlje Potvrde

POSUŠJE – U subotu, 13. svibnja 2017., biskup Ratko Perić predvodio je svečano Euharistijsko slavlje, s početkom u 10 sati, u župi Posušje i tom prigodom podijelio sakrament sv. potvrde kandidatima kojih je bilo 159, svi iz prvoga razreda srednjih škola. Više je otaca franjevaca, zajedno sa župnikom fra Mladenom Vukšićem, pripremalo učenike za sv. potvrdu.

Nakon procesijskog ulaska, na početku Misnoga slavlja, u ime krizmanika i njihovih kumova izraze dobrodošlice i pozdrava izrekli su krizmanici Filip i Josipa, a u ime cijele župne zajednice župnik. U koncelebraciji su, uza spomenutoga župnika i dekana fra Mladena, sudjelovali župnici fra Marinko Leko iz Rakitna, don Ante Ivančić iz Zagorja, don Jozo Blažević iz Vinjana, don Ilija Drmić iz Vira, don Slaven Ćorić iz Sutine.

Biskup se u uvodnom dijelu osvrnuo na crkveni događaj dana, na stoljetnicu ukazanja Gospe u Fatimi, na Papinu kanonizaciju dvoje desetgodišnjih pastirčića, blaženih od 2000. godine, brata Francisca i sestre mu Jacinte, najmlađih svetaca u Katoličkoj Crkvi a da nisu mučenici. Pozvao je sve misare na kajanje da svi budemo dostojni ove sv. Mise, a krizmanici posebno dostojni ove sv. krizme.

Prvo čitanje iz Djela apostolskih pročitala je krizmanica Lucija, a drugo čitanje iz Pavlove Poslanice Galaćanima krizmanik Jerko. Molitvu vjernika, s ukupno šest zaziva, čitali su: krizmanice Lucija, Marija, Mila, Cvita i Marija te krizmanik Ivan. Glazbeni dio Misnoga slavlja animirao je veliki župni zbor fra Grge Martića, pod ravnanjem s. Marine Ivanković, zborovoditeljice.

U homiliji biskup je govorio o Isusovoj propovijedi mnoštvu, iz kojega se u jednom trenutku čuo ženski glas: „Blažena utroba koja te nosila i prsa koja si sisao!“ (Lk 11, 27). Isusa nije zbunio taj spontani usklik žene koja nije mogla odoljeti srcu potaknuta nekom mišlju iz Isusova nagovora. O čemu je Isus govorio, ne znamo. Znamo da je govorio razumu, a tko je htio mogao je iz razuma pretočiti u srce i tu odlučiti. Ova je žena hvatala Isusove riječi srcem i zato je onako spontano pohvalila i Isusa i njegovu Majku. Isus je prihvatio pohvalu s obzirom na svoju majku, ali je iznio razlog zbog kojega bi svatko mogao biti još blaženiji. A to je: slušanje i opsluživanje Božje riječi (Lk 11,28). A opet, ako je itko na ovome svijetu tako pozorno slušao i životno opsluživao Riječ Božju, to je bila Blažena Djevica Marija. Ponovo pohvala ide njoj. Ona je to mogla sasvim dobro razumjeti.

Isus se obraća svojoj majci u svome javnom životu nazivom Ženo, a ne Majko. Tako i početku javnoga svoga djelovanja, u Kani Galilejskoj, kada je Gospa primijetila da zaručnik nema vina i to Isus prenijela. A Isus njoj: Ženo, što ima imamo s time. Pa ipak Gospodin je na njezinu intervenciju učinio čudo izbavivši zaručnika iz nevolje. Tako i na Kalvariji kada svoju majku predaje Ivanu za majku, a Ivana njoj za sina. Tim naslovom „Ženo“ Isus vraća svoje slušatelje na početke Biblije kada Bog, kažnjavajući đavla zavodnika prvih ljudi na grijeh, kaže da će postaviti neprijateljstvo između njega, toga đavla, sotone, i Žene, koja će doći i donijeti Spasitelja. Plod njezin Isus zgazit će glavu sotoni. A i ona će zgaziti glavu sotoni. To je ta Žena koja se stavila u službu Otkupitelja i koja je ostala vjerna do kraja. Župa Posušje slavi upravo tu Bezgrješnu Djevicu.

Svetoj krizmi dano je vrijeme posebne pozornosti i molitve tako da je samo glas krizmatelja i krizmanika odzvanjao u velikoj kripti. Cijela misno-krizmena ceremonija trajala je manje od dva sata.

Na kraju ovoga svečanog liturgijskog događaja župnik je fra Mladen izrekao zahvalu biskupu na njegovu pastirskom pohodu i podjeljivanju sv. krizme, te čestitao krizmanicima, njihovim roditeljima i kumovima.

Fotografiranje na velikim stepenicama pred novom crkvom i uzajamno čestitanje.

Župnik je počastio svećenike u župnoj kući bratskim stolom i razgovorom.

Izvor: Crkva na kamenu/KIUM