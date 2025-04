Susret maturanta Splitsko-makarske nadbiskupije na Humcu

HUMAC – U organizaciji Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije, tradicionalni nadbiskupijski susret maturanata održan je u subotu, 5. travnja u svetištu sv. Ante Padovanskog na Humcu. Na susretu je sudjelovalo više od tisuću učenika iz Splita, Sinja, Imotskog, Trogira, Omiša i Ploča, a pridružili su im se i maturanti iz Zadarske nadbiskupije. Središnji dio susreta bila je misa koju je predvodio mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski Petar Palić. U koncelebraciji su bili župnik Župe sv. Ante i gvardijan istoimenog samostana fra Dario Dodig te biskupov tajnik don Antonio Zirdum, a liturgijsko pjevanje predvodio je bend mladih iz Imotskog pod ravnanjem vjeroučitelja Josipa Domazeta. Liturgijska čitanja čitali su splitski maturanti IV. gimnazije „Marko Marulić“ i Nadbiskupijske klasične gimnazije „don Frane Bulić“.

Biskup Palić je na početku propovijedi izrazio radost što maturanti već godinama izdvajaju jedan dan na kraju svojeg srednjoškolskog obrazovanja te ga posvećuju produbljivanju povezanosti s Gospodinom. Dodao je kako ovogodišnje hodočašće ima i jedan poseban naglasak „jer se nalazimo u Godini jubileja u kojoj smo hodočasnici nade, a kršćanska nada, koja je u konačnici Isus Krist, vidi puno dalje od ovozemaljskih ograničenosti“.

Biskup je mlade potaknuo da na hodočašću na kojem se nalaze promisle dobro o svemu što su kroz srednju školu naučili, vrijednostima koje su dobili i putu koji ih čeka u budućnosti koja je neizvjesna, „ali koju možemo promatrati kao priliku za rast u ljudskosti, znanju i vjeri“.

Tumačeći liturgijska čitanja, mons. Palić je, slijedeći primjer proroka Jeremije koji se povjerio Gospodinu u trenutku kada se osjećao izdanim rekao: „Dragi maturanti, ne znam što sada nosite u svom srcu, što osjećate, ali vjerujem i znam da u svome srcu osjećate i određeni pritisak jer je pred vama važan životni korak koji neće biti lagan“.

Biskup je, nadalje, rekao kako je moguće da se sada osjećaju i nesigurno i preplašeno te da će se u budućnosti susresti s idejama koje nisu u skladu s njihovim nutarnjim uvjerenjem ili čak skrenuti s puta, ali su ipak poput Jeremije pozvani imati povjerenje u Boga koji poznaje njihovo srce. Evanđeoski ulomak govorio je o ljudima koji raspravljaju tko je Isus Krist, a biskup je rekao kako bi bilo zanimljivo čuti tko je to Isus Krist za maturante te im poručio da o tome odgovoru ovisi njihov život.

Mons. Palić učenike je također podsjetio da će se tijekom svoga života suočiti s mnogim izazovima koji nisu samo intelektualni, a obrazovanje koje su stekli ili će tek steći nije samo priprema za posao, već za život. Potom im je, citirajući papu Franju, poručio da živjeti istinu znači biti vjeran sebi i svojim vrijednostima čak i onda kada to nije lako. Biskup je u konačnici maturantima poželio da u sljedećim životnim koracima nikada ne zaborave da je Isus uvijek s njima i da poznaje njihovo srce te im preporučio da uvijek traže istinu koja se nalazi u njegovim riječima i postupcima.

Prije svečanoga blagoslova okupljenima se obratila predstojnica Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije prof. dr. sc. Jadranka Garmaz koja je rekla kako Crkva ima želju ovaj važan trenutak završetka srednjoškolskog obrazovanja podijeliti s maturantima i staviti im u oči, srce i dušu spoznaju da je Gospodin s njima.

Nakon misnoga slavlja katehezu i svjedočanstvo održao je župnik u Sovićima i poznati autor duhovne glazbe fra Marin Karačić. Maturantima je, izrazivši radost što ih vidi u tolikom broju, posvjedočio kako se kao maturant osjećao vrlo samopouzdano s jedne strane, dok s druge nije znao što će sa svojim životom te dodao kako je to normalno i da se ne boje. Nadalje je istaknuo kako svi okupljeni imaju različite životne priče, okolnosti i interese te poručio kako je svatko od njih odgovoran za vlastiti život. Potaknuo ih je da se ne uspoređuju jedni s drugima i da ne podcjenjuju one koji slabije uče. Apostrofirao je kako svi imaju neki talent i ono u čemu se dobri, a ljepota je upravo u tome što smo različiti. Dodao je i da su vrhunski sportaši, pjevači, poduzetnici rijetki i da će većina njih ostati „prosječna“ te ustvrdio kako i bit jest u tome da u jednostavnosti i prosječnosti postanu kvalitetni. „Vi ste vrjedniji od vaših ocjena. Nemojte se mjeriti ocjenama!“, poručio je fra Marin i istaknuo kako je njihova vrijednosti neupitna jer im ju je dao Bog, jedini pravi temelj u ljudskim životima. Potaknuo ih je i da se često ispovijedaju te na taj način održavaju higijenu svoje duše.

Po završetku duhovnoga dijela na Humcu, mladi su pošli dalje prema Međugorju i Mostaru gdje su imali slobodno vrijeme za ručak, razgledavanje znamenitosti te prigodu za molitvu u međugorskom svetištu.