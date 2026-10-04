Svečano proslavljena svetkovina svete Terezije od Djeteta Isusa na Ledincu

LEDINAC – Svečano i dostojanstveno bilo je u četvrtak, 1. listopada, na Ledincu kada je proslavljena svetkovina svete Terezije od Djeteta Isusa, nebeske zaštitnice ove župe. Proslavi patrona prethodila je devetnica kojom su se vjernici duhovno pripremali, a mnogi su u dane priprave, kao i na samu svetkovinu, do župne crkve pristigli hodočasteći pješice.

​Središnje misno slavlje u 18 sati predvodio je o. Vito Gaudencije Spetić, župnik u Crikvenici, u suslavlju sa šestoricom svećenika: župnikom don Ivanom Marčićem, don Nikšom Pavlovićem, don Antom Jukićem, don Đurom Benderom, don Antom Čarapinom te don Josipom Radošem.

​U svojoj nadahnutoj propovijedi o. Vito naglasio je da je svetost prvenstveno suradnja s Božjom milošću te pozvao okupljene da po uzoru na svetu Malu Tereziju nastoje živjeti svetost u svakodnevici. Istaknuo je kako njezin život gledan ljudskim očima nije bio spektakularan, ali je u Božjim očima bio iznimno velik. Uspoređujući se s drugima, sveta Terezija je odgovor pronašla u jednostavnosti – činjenju malih stvari s velikom ljubavlju te pozivu da svatko bude „dobar original, a ne loša kopija“.

​Predvoditelj slavlja podsjetio je i na važnost molitve za neprijatelje, po kojoj Bog obasipa velikim blagoslovima, dodavši kako je Terezija izabrala put malenosti, a Bog ju je uzdigao u veliku sveticu kojoj se danas utječu vjernici diljem svijeta. Kroz povijest je Bog često birao upravo malene kako bi po njima nadvladao ono što se ljudima činilo velikim, što je poticaj svim kršćanima jer je svetost poziv svakoga čovjeka, a ne samo odabranih.

​Na kraju misnog slavlja župnik don Ivan Marčić uputio je riječi zahvale svima koji su dali svoj doprinos u organizaciji devetnice i proslave. Pozvao je župljane i sve vjernike na aktivno uključivanje u život župne zajednice, naglasivši kako župa raste upravo zahvaljujući onima koji nesebično daruju svoje vrijeme, trud i talente.

​Nakon euharistijskog slavlja, ugodno druženje nastavljeno je u župnom dvorištu na Ledincu do kasnih večernjih sati.